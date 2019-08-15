Пивной алкоголизм: развенчиваем сложившиеся мифы

Спорить с тем, что частое употребление крепкого алкоголя вредит здоровью, мало кто возьмется. А вот о воздействии на организм пенных напитков задумывается не каждый. Казалось бы, одна-две кружки хмельного в жаркую погоду — что здесь такого? Все ли так просто и одинаково ли влияет пиво на мужчин и женщин, помогает разобраться специалист по зависимости, генеральный директор медицинского центра "Открытие" Наталья Солодкова.
— Существует ли такое понятие, как пивной алкоголизм?
— К сожалению, да. Проанализировав имеющуюся статистику, наркологи выяснили, что подавляющее большинство больных начинали именно с употребления легких спиртных напитков, главным образом пива. Причем эта форма алкоголизма довольно трудно лечится, а последствия для организма намного разрушительнее. "Пиво — прохладительный напиток, не хуже воды, который хорошо утоляет жажду" — это первый миф, который хотелось бы развенчать.
Дело в том, что в бутылке пенного содержится порядка 60 мл водки. Если раньше его изготавливали естественно, соблюдая процессы брожения, то сегодня в этом напитке спирт разбавлен в воде, плюс концентраты и пищевые добавки. Есть даже такое понятие, как пивное сердце: оно в три-четыре раза больше обычного! У него стенки более толстые, полости расширены, в самой сердечной мышце — некрозы (участки отмершей ткани. — Прим.авт.), то есть сердце фактически умирает. Это происходит потому, что при норме потребления два литра воды в день (включая супы, соки, чай, кофе) в организм дополнительно поступает 2-3 литра (а иногда и до 5 литров) жидкости в виде выпитого пенного. Такое количество жидкости неизбежно отрицательно скажется на сердце и кровяном давлении.
— Может ли пиво влиять на характер, привычки, поведение человека?
— Безусловно, причем у мужчин и женщин это воздействие различается. Исследования показали, что в шишечках хмеля, используемых для придания напитку специфического горьковатого вкуса, содержится вещество класса фитоэстрогенов, от слов "фито" — растение и "эстроген" — женский половой гормон. Таким образом, регулярно употребляя пиво, мужчина в существенной степени замещает в собственном организме гормон тестостерон на женский эстроген. И если тестостерон дает активность, волевые качества, стремление к победе, желание лидировать, то пивоманы постепенно превращаются в… представительниц слабого пола. У них растут живот и грудь, округляются бедра, постепенно развивается импотенция, да и в целом человек делается ленивым.
Что касается женщин, то они привыкают к пиву в три-четыре раза быстрее, чем к вину или водке. Виновато в этом опять же большое количество фитоэстрогенов. Женский организм работает сложнее и изящнее мужского, в нем каждый месяц гормональный фон существенным образом меняется, и вторжение в этот механизм фитоэстрогенов или других гормональных препаратов грозит серьезными последствиями вплоть до бесплодия и развития рака груди.
— Любители хмеля и солода твердо верят в то, что пиво — слабоалкогольный напиток, а потому к алкоголизму привести не может.
— Это другой тип опьянения: пенное обладает седативным действием, то есть успокаивает нервную систему. Именно поэтому пивному алкоголизму не свойственны агрессия и пьяные драки. Похмелье после подобных посиделок — редкость, запоев, как при употреблении водки, не бывает. В результате желание пропустить по бутылочке-другой не вызывает тревоги. Раз видимых проблем нет, человек теряет бдительность, а тем временем пиво вкрадчиво убивает. По своим токсикологическим характеристикам и с учетом потребляемого количества оно гораздо хуже водки и даже самогона. Ведь производители водки используют для ее приготовления спирт, очищенный от сивушных масел. Согласно ГОСТу содержание в водке этих токсичных веществ не может превышать 3 мг/л, а в пиве их содержание составляет 50-100 мг/л. Исследования показали, что алкоголизм от пива развивается до четырех раза чаще, чем от крепких напитков, а лечится с еще большим трудом, чем обычный.
— Как часто людям удается осознать проблему и найти силы обратиться за помощью?
— Алкоголизм — болезнь, которая основной удар наносит по мозгу, убивая его клетки и нарушая самые тонкие функции коры головного мозга. Но за помощью пивоманы обращаются не часто, хотя сейчас ситуация понемногу меняется. Одна из самых распространенных причин отказа от похода к специалисту — человек не считает свое пристрастие к пиву болезнью. Ведь в понимании каждого из нас есть сложившийся стереотип алкоголика, который совершенно не похож на то, с чем имеют дело многие врачи-наркологи.
Как правило "пьяница" употребляет дешевые крепкие напитки, всегда пьян, отчужден от своей семьи, агрессивен даже после одной рюмки, носит дешевую одежду, не заботится о личной гигиене и прочее. На деле же выпивоха может предпочитать пиво или дорогие вина, быть довольно образованным, достигшим пика в карьере человеком. Многие алкоголики никогда не становятся агрессивными, когда пьют, а потому окружающим будут казаться совершенно милыми и добрыми. К сожалению, для этой болезни не имеют значения материальные блага и положение в обществе. А потому повторюсь: как водочный, так и пивной алкоголизм не проходит сам собой. Промедление в этой ситуации опасно тем, что болезнь может зайти в неизлечимую стадию. Поэтому без обращения к профессионалам не обойтись.
— Слышала мнение, что один из самых распространенных методов борьбы с зависимостью — кодирование — помогает не всем. Есть ли другие варианты лечения?
— Конечно. Например, транскраниальная электростимуляция. В 90-е годы прошлого столетия ученые Российской академии наук выяснили, что пристрастие к алкоголю — это следствие нехватки "гормонов радости", эндорфинов. У алкоголика они поступают в кровь только после очередной рюмки, поскольку организм попросту разучился вырабатывать их самостоятельно. Клинические исследования показали, что при воздействии на определенные участки мозга уже через 15 минут концентрация эндорфинов повышается в несколько раз. За пять-семь сеансов длительностью до 40 минут человек теряет влечение к алкоголю, потому что он больше не получает от него удовольствие. Сейчас этот метод применяется в 17 странах мира. Методика абсолютно безвредна и физиологична. Среди "побочных" эффектов можно отметить нормализацию артериального давления и работы сердца, а также возобновление регенерации клеток печени. В нашем медицинском центре метод транскраниальной электростимуляции применяется в комплексе с психологической поддержкой.
Даже если человек опустился на дно, в этом есть плюс: от дна можно оттолкнуться и вынырнуть на поверхность, где по-прежнему можно дышать полной грудью свежим воздухом, не затуманенным парами алкоголя. Начните выздоравливать прямо сейчас и откройте для себя другую жизнь, полную чистой радости!
У вас есть возможность выпить — сможете ли вы удержаться и отказаться "пропустить" кружечку-другую? А получится ли у вас отказаться от пива вообще, хотя бы на неделю? Если в голове звучит твердое "нет" или "ну вот еще", вам необходима помощь специалиста!