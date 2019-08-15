Пивной алкоголизм: развенчиваем сложившиеся мифы

Спорить с тем, что частое употребление крепкого алкоголя вредит здоровью, мало кто возьмется. А вот о воздействии на организм пенных напитков задумывается не каждый. Казалось бы, одна-две кружки хмельного в жаркую погоду — что здесь такого? Все ли так просто и одинаково ли влияет пиво на мужчин и женщин, помогает разобраться специалист по зависимости, генеральный директор медицинского центра "Открытие" Наталья Солодкова.

— Существует ли такое понятие, как пивной алкоголизм?

— К сожалению, да. Проанализировав имеющуюся статистику, наркологи выяснили, что подавляющее большинство больных начинали именно с употребления легких спиртных напитков, главным образом пива. Причем эта форма алкоголизма довольно трудно лечится, а последствия для организма намного разрушительнее. "Пиво — прохладительный напиток, не хуже воды, который хорошо утоляет жажду" — это первый миф, который хотелось бы развенчать.

Дело в том, что в бутылке пенного содержится порядка 60 мл водки. Если раньше его изготавливали естественно, соблюдая процессы брожения, то сегодня в этом напитке спирт разбавлен в воде, плюс концентраты и пищевые добавки. Есть даже такое понятие, как пивное сердце: оно в три-четыре раза больше обычного! У него стенки более толстые, полости расширены, в самой сердечной мышце — некрозы (участки отмершей ткани. — Прим.авт.), то есть сердце фактически умирает. Это происходит потому, что при норме потребления два литра воды в день (включая супы, соки, чай, кофе) в организм дополнительно поступает 2-3 литра (а иногда и до 5 литров) жидкости в виде выпитого пенного. Такое количество жидкости неизбежно отрицательно скажется на сердце и кровяном давлении.

— Может ли пиво влиять на характер, привычки, поведение человека?

— Безусловно, причем у мужчин и женщин это воздействие различается. Исследования показали, что в шишечках хмеля, используемых для придания напитку специфического горьковатого вкуса, содержится вещество класса фитоэстрогенов, от слов "фито" — растение и "эстроген" — женский половой гормон. Таким образом, регулярно употребляя пиво, мужчина в существенной степени замещает в собственном организме гормон тестостерон на женский эстроген. И если тестостерон дает активность, волевые качества, стремление к победе, желание лидировать, то пивоманы постепенно превращаются в… представительниц слабого пола. У них растут живот и грудь, округляются бедра, постепенно развивается импотенция, да и в целом человек делается ленивым.

Каких болезней не было 100 лет назад? Болезни сердца и сосудов, рак, остеохондроз, синдром хронической усталости — сейчас чуть ли не у каждого второго есть что-то из этого списка. Но еще в прошлом веке эти заболевания встречались намного реже. Что же изменилось за последние десятки лет? Почему раньше люди легче переносили стресс? "Гиду потребителя" в этом помог разобраться врач-невролог, кандидат медицинских наук, мануальный терапевт клиники "Альфа-Центр Здоровья" Виктор Засканов.

Что касается женщин, то они привыкают к пиву в три-четыре раза быстрее, чем к вину или водке. Виновато в этом опять же большое количество фитоэстрогенов. Женский организм работает сложнее и изящнее мужского, в нем каждый месяц гормональный фон существенным образом меняется, и вторжение в этот механизм фитоэстрогенов или других гормональных препаратов грозит серьезными последствиями вплоть до бесплодия и развития рака груди.

— Любители хмеля и солода твердо верят в то, что пиво — слабоалкогольный напиток, а потому к алкоголизму привести не может.

— Это другой тип опьянения: пенное обладает седативным действием, то есть успокаивает нервную систему. Именно поэтому пивному алкоголизму не свойственны агрессия и пьяные драки. Похмелье после подобных посиделок — редкость, запоев, как при употреблении водки, не бывает. В результате желание пропустить по бутылочке-другой не вызывает тревоги. Раз видимых проблем нет, человек теряет бдительность, а тем временем пиво вкрадчиво убивает. По своим токсикологическим характеристикам и с учетом потребляемого количества оно гораздо хуже водки и даже самогона. Ведь производители водки используют для ее приготовления спирт, очищенный от сивушных масел. Согласно ГОСТу содержание в водке этих токсичных веществ не может превышать 3 мг/л, а в пиве их содержание составляет 50-100 мг/л. Исследования показали, что алкоголизм от пива развивается до четырех раза чаще, чем от крепких напитков, а лечится с еще большим трудом, чем обычный.

— Как часто людям удается осознать проблему и найти силы обратиться за помощью?

— Алкоголизм — болезнь, которая основной удар наносит по мозгу, убивая его клетки и нарушая самые тонкие функции коры головного мозга. Но за помощью пивоманы обращаются не часто, хотя сейчас ситуация понемногу меняется. Одна из самых распространенных причин отказа от похода к специалисту — человек не считает свое пристрастие к пиву болезнью. Ведь в понимании каждого из нас есть сложившийся стереотип алкоголика, который совершенно не похож на то, с чем имеют дело многие врачи-наркологи.

Стоп ангина: профилактика и лечение заболевания Многим знакома эта боль в горле, "будто ежа проглотил". Ангина — штука крайне неприятная, но вроде недолгая, думаем мы. Однако нельзя относиться к ней легкомысленно. Ведь то, что кажется простой болью в горле, может иметь опасные последствия для всего организма. О том, как и почему возникают осложнения ангины, мы поговорили с оториноларингологом высшей категории, главным врачом медицинского центра "Тандем" Светланой Мышенцевой.

Как правило "пьяница" употребляет дешевые крепкие напитки, всегда пьян, отчужден от своей семьи, агрессивен даже после одной рюмки, носит дешевую одежду, не заботится о личной гигиене и прочее. На деле же выпивоха может предпочитать пиво или дорогие вина, быть довольно образованным, достигшим пика в карьере человеком. Многие алкоголики никогда не становятся агрессивными, когда пьют, а потому окружающим будут казаться совершенно милыми и добрыми. К сожалению, для этой болезни не имеют значения материальные блага и положение в обществе. А потому повторюсь: как водочный, так и пивной алкоголизм не проходит сам собой. Промедление в этой ситуации опасно тем, что болезнь может зайти в неизлечимую стадию. Поэтому без обращения к профессионалам не обойтись.

— Слышала мнение, что один из самых распространенных методов борьбы с зависимостью — кодирование — помогает не всем. Есть ли другие варианты лечения?

— Конечно. Например, транскраниальная электростимуляция. В 90-е годы прошлого столетия ученые Российской академии наук выяснили, что пристрастие к алкоголю — это следствие нехватки "гормонов радости", эндорфинов. У алкоголика они поступают в кровь только после очередной рюмки, поскольку организм попросту разучился вырабатывать их самостоятельно. Клинические исследования показали, что при воздействии на определенные участки мозга уже через 15 минут концентрация эндорфинов повышается в несколько раз. За пять-семь сеансов длительностью до 40 минут человек теряет влечение к алкоголю, потому что он больше не получает от него удовольствие. Сейчас этот метод применяется в 17 странах мира. Методика абсолютно безвредна и физиологична. Среди "побочных" эффектов можно отметить нормализацию артериального давления и работы сердца, а также возобновление регенерации клеток печени. В нашем медицинском центре метод транскраниальной электростимуляции применяется в комплексе с психологической поддержкой.

Даже если человек опустился на дно, в этом есть плюс: от дна можно оттолкнуться и вынырнуть на поверхность, где по-прежнему можно дышать полной грудью свежим воздухом, не затуманенным парами алкоголя. Начните выздоравливать прямо сейчас и откройте для себя другую жизнь, полную чистой радости!