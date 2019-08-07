Все за одного: что мешает парам забеременеть, и как с этим справиться

"Не получается" — даже молодые, здоровые и очень целеустремленные потенциальные родители порой испытывают проблемы с зачатием. И это нормально. Беременность, уверяют врачи, — процесс, к которому нужно готовиться, и важно делать это сообща. Что может мешать паре зачать ребенка? Как на это влияют стрессы и возраст партнеров? Когда нужно начинать бить тревогу и что делать, если естественная беременность действительно невозможна? Разбираемся вместе с акушером-гинекологом, репродуктологом Еленой Овсянниковой.

— Какие шансы зачать ребенка у абсолютно здоровой пары и как можно их повысить?

— Вероятность зачатия за один менструальный цикл составляет 18-20%. Чтобы увеличить свои шансы на беременность, обоим партнерам необходимо соблюдать элементарные правила здорового образа жизни: высыпаться, минимизировать стрессы, исключить воздействие вредных факторов окружающей среды, отказаться от вредных привычек. За три-шесть месяцев до предполагаемой беременности нужно начать прием витаминов, а особенное внимание уделить фолиевой кислоте — в профилактической дозировке 400-800 мкг в сутки. Кроме того, перед началом планирования беременности женщине рекомендовано посетить врача акушера-гинеколога. Партнеру также желательно ежегодно посещать уролога. После беседы и осмотра каждого из партнеров доктор составит индивидуальный план их подготовки к беременности. Это позволит избежать не только проблем с зачатием, но и осложнений при вынашивании ребенка.

— С одной стороны, во всех этих рекомендациях нет ничего сложного, с другой — вероятность зачатия, исходя из ваших слов, не так велика. Так что чаще всего мешает наступлению беременности?

— На самом деле помешать наступлению беременности могут многие факторы. Чаще всего это изменения гормонального фона, не только половых гормонов, но и гормонов щитовидной железы, гипофиза. Разумеется, отдельным пунктом идут инфекции половой системы: они способны не просто помешать наступлению беременности, но и вызывать ее прерывание — как на малых сроках, так и на более поздних. Подобные инфекции могут вызывать непроходимость маточных труб и воспаление в полости матки, что приводит к бесплодию. Более того, хронические воспалительные заболевания половой системы у мужчин снижают концентрацию и подвижность сперматозоидов, а это в свою очередь приводит к мужскому бесплодию.

— А что насчет возраста партнеров? Какую роль играет этот показатель? Кажется, женщин уже принято пугать тем, что беременность после тридцати — редкость.

— Действительно, считается, что оптимальным возрастом для зачатия является возраст 23-35 лет, так как после этого начинает снижаться овариальный запас яйцеклеток у женщины, ухудшается их качество, соответственно и частота наступления беременности снижается в два-три раза. На резерв яйцеклеток и их состояние также значительно влияет курение. Никотин воздействует на эндометрий, ухудшает циркуляцию крови в мелких сосудах, что в свою очередь препятствует прикреплению эмбриона либо нарушает процесс прикрепления плодного яйца в полости матки. Все это может привести к бесплодию, замершей беременности на ранних сроках или снижению поступления кислорода плоду на более поздних стадиях — а значит, к задержке его роста и развития. У мужчин качество и подвижность сперматозоидов с возрастом также снижается. Плюс, если человек находится в постоянном стрессе, организм включает элемент самозащиты: нарушаются процессы созревания, причем как яйцеклеток, так и сперматозоидов.

— Когда можно понять, что никакие витамины и здоровый сон не помогают и пора бить тревогу?

— Обычно мы начинаем говорить о проблеме с зачатием, когда беременность не наступает в течение двенадцати месяцев регулярной половой жизни без какой-либо контрацепции. Для пары, в которой женщине 35 лет и более, этот срок меньше и составляет всего шесть месяцев. Если время прошло, а беременность не наступила, нужно идти к врачу-репродуктологу.

— А действительно ли потенциальные родители склонны винить друг друга, а не решать проблему сообща?

— Скорее так: мы привыкли, что бесплодие — это проблема женщины. Но еще раз повторюсь — это проблема пары. Взять хотя бы статистику. Соотношение мужского и женского факторов при отсутствии беременности составляют 46% и 54% соответственно, а ведь бывает еще и сочетанный фактор бесплодия. Именно поэтому обследование необходимо проходить обоим партнерам, и только тогда шансы на зачатие будут высокими. Проблема возникает не у кого-то из партнеров, она в данной паре, а значит, и решать ее нужно совместно.

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— Тогда какую диагностику должен пройти каждый?

— Конечно, обследование индивидуально и зависит от возраста партнеров, но первое, с чего стоит начать обследование, — это контроль овуляции и спермограмма с МАР-тестом, который выявляет наличие антиспермальных антител, которые, в свою очередь, провоцируют развитие иммунологического бесплодия у мужчин. Далее, если в ходе этого найдены какие-либо проблемы, надо восстановить овуляторный цикл, провести коррекцию гормонального фона. Также большое внимание необходимо уделить мужчине и качеству его сперматозоидов, а еще — обязательно обследоваться на инфекции и проходимость маточных труб.

— Какие меры принимает врач, чтобы помочь паре забеременеть? В каком проценте случаев беременность естественным путем все-таки реальна?

— На самом деле процент бесплодия неясного генеза крайне мал: практически всегда причина бесплодия есть, и она выясняется! Обычно доктор ее находит, проводит необходимое лечение, и в большинстве случаев беременность наступает самостоятельною. ЭКО — это крайняя мера, которая применяется только когда самостоятельная беременность точно невозможна.

— Какие "искусственные" меры, помимо ЭКО, существуют сегодня?

— Программ вспомогательных репродуктивных технологий сегодня масса. Это и внутриматочная инсеминация, которая применяется у пар, страдающих бесплодием из-за мужского фактора. Это и индукция овуляции, которая предполагает искусственную стимуляцию созревания яйцеклетки с помощью препаратов. Наконец, существуют программы суррогатного материнства, донорства ооцитов и спермы. Выбор зависит от показаний каждой конкретной пары, но главное, и мне хочется это подчеркнуть: забеременеть можно при любом факторе бесплодия.