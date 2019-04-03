Самарская область оказалась на 34-й строчке рейтинга регионов по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах

Эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов России по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах.

В 2018 году на фоне не очень высокой инфляции зарплаты в России в среднем росли неплохо. Номинальная средняя зарплата по полному кругу организаций в 2018 году, согласно данным Росстата, увеличилась на 11%, что является самым быстрым ростом за последние пять лет. Для сравнения, в 2014-2017 годах среднегодовой номинальный рост средних зарплат был на уровне 7%, хотя инфляция была выше. В реальном выражении (рост за вычетом инфляции) ситуация еще лучше – результат 2018 года (+6,8%) оказался самым высоким за шесть лет, а за последние 10 лет лишь в 2012 году реальные зарплаты росли быстрее.

Какие характеристики играют наиболее значимую роль при выборе работы Высокий уровень оплаты труда и стабильность компании — наиболее важные факторы при выборе работы по оценкам работодателей и соискателей. На третьем месте для представителей компаний — удобство расположения места работы, для соискателей — карьерные перспективы.

Сообщается, что ускорение роста зарплат связано с четырьмя факторами. Во-первых, государство заметно повысило зарплаты в социальном секторе, где является основным работодателем. Во-вторых, зарплаты россиян слабо росли в кризис, и текущий рост носит компенсационный характер за кризисные годы. В-третьих, бизнес показывает рекорды прибыли. В частности, суммарная прибыль организаций (за исключением малых и микро организаций) в 2018 году составила 13,8 трлн рублей, что на 47% больше результата 2017 года и является абсолютным рекордом современной России. Это позволяет относительно безболезненно бизнесменам повышать оклады своих работников. И четвертая причина – это снижение безработицы. Рабочих рук и голов становится меньше, а работы немного больше, и тем самым происходит обострение конкуренции за работников.

Для определения этих различий РИА Новости провело исследование по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах России и составили рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в нем было использовано отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты регионов) к местной стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тыс. человек) и региональных столиц. Средние зарплаты определены на основе муниципальной и региональной статистики Росстата по крупным и средним предприятиям за 2017 и 2018 годы. Они приведены с учетом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2018 года. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус федеральных городов, а также Республика Ингушетия, по которой нет релевантных данных.

Эксперты Авито: средняя зарплата за год в Самаре выросла на 6,3% Сервис "Авито.Работа" проанализировал изменения на рынке труда в Самаре по итогам первого квартала 2019 года. Выяснилось, что средняя зарплата выросла на 6,3% за год, но в то же время снизилась на 0,3% за квартал, достигнув 33,6 тыс. рублей в месяц.

Согласно исследованию Рейтинга РИА Новости, зарплаты (за вычетом НДФЛ) в крупных городах почти всегда выше, чем в провинции. Лишь в пяти регионах из проанализированных 81 субъектов РФ провинциальные зарплаты оказались выше, чем в крупных городах и столицах регионов. В пятерке таких регионов как Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Коми, Амурская область и Еврейская автономная область. В них не обязательно ехать в крупный город или столицу региона, чтобы получать более высокую зарплату. Такая ситуация чаще всего объясняется сырьевым характером экономики регионов, и соответственно “экономические центры” в них смещены в небольшие населенные пункты, расположенные рядом с месторождениями. В целом же по России в малых и средних населенных пунктах средние зарплаты на 12% меньше, чем в региональных столицах и крупнейших городах.

Согласно расчетам РИА Новости, средняя зарплата в провинции в России в 2018 году составила 34,5 тыс. рублей в месяц. Примечательно, что рост зарплаты в прошедшем году в малых и средних населенных пунктах был таким же, как и в России в целом. Таким образом, отставание провинции в зарплатах от крупных городов сохраняется на том же уровне. Кроме того, можно отметить, что есть регионы, где зарплаты в провинции намного меньше, чем в крупных городах. В четырех регионах в малых и средних населенных пунктах получают менее 70% от средних зарплат в крупных городах. Еще в 34 регионах зарплаты на периферии составляют менее 80% от зарплат в столицах и крупных городах регионов, и в их число входит Самарская область. Здесь это соотношение составляет 79%, рост средней заработной платы в годовом исчислении составил 10,8%.

Лидерами же по абсолютному уровню средних зарплат в малых средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы. Ямало-Hенецкий автономный округ (лидер рейтинга) может похвастаться тем, что средняя зарплата в провинции данного региона в 4,5 раза больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. При этом средняя зарплата тут составила 87 тыс. рублей в месяц, то есть в 2,5 раза больше среднероссийского уровня. Вторую строчку занял Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата в провинции в 3,9 раза больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. На третьей позиции по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах расположилась Магаданская область, а четвертым стал Ханты-Мансийский автономный округ. Сахалинская область с результатом 3,6 заняла пятую строчку рейтинга. Для сравнения, в Самарской глубинке средняя зарплата, по данным РИА Новости составляет 28,4 тыс. рублей в месяц. Это примерно в два раза больше стоимости фиксированного набора товаров и улуг, что соответствует общефедеральной картине.