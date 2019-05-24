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Образование и работа

Самарским подросткам предлагают поработать на почте

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предоставление работы несовершеннолетним стало возможным благодаря подписанию Соглашения между "Молодежным центром "Самарский" и УФПС Самарской области.

УФПС Самарской области поддержала реализацию муниципальных и областных программ, направленных на занятость несовершеннолетних и профилактику правонарушений среди этой категории граждан. В почтовых отделениях подросткам будет предоставлена работа. Она не будет связана напрямую с почтовой деятельностью и предполагает выполнение несложной работы, например, мытье полов и окон или очистка территории от мусора.

"Работа на почте связана с материальными ценностями, поэтому мы не можем принять на работу несовершеннолетних сотрудников. Заключение соглашения с Центром позволяет нам привлечь к работе, так сказать, неквалифицированные кадры", — отметила заместитель директора по управлению персоналом Самарского филиала Почты России Татьяна Тимофеева.

Напомним, именно МЦ "Самарский" заключает индивидуальный срочный трудовой договор с несовершеннолетним. "Центр несет финансовую ответственность перед подростком и, если можно так сказать, берет на себя ответственность за этого ребенка перед компанией-партнером", — пояснила директор МЦ Ольга Петрухина.

На почте несовершеннолетним работникам будут давать задания, следить за их исполнением и соблюдением техники безопасности. Каждый подросток будет работать положенные по законодательству рабочие часы.

Соглашение действует до конца 2019 года.

Теги: Почта России служба занятости подростки Самара работа
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