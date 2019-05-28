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Образование и работа

Каждый четвертый ресторан Самары готов накормить курьеров по доставке еды

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Яндекс.Еда исследовала рестораны, которые сотрудничают с сервисом, и определила города, где находится больше всего заведений, приспособленных для удобной работы курьеров. Такие рестораны, кафе или бургерные предлагают курьерам бесплатные напитки, зарядку для телефона или электросамоката, в них есть зона для удобного ожидания заказа, а также предоставляют курьерам скидки на своё меню.

Лидером ТОП-5 по дружелюбности стала Самара — более четверти ресторанов (27%) здесь рады накормить курьеров, предложить им зарядить аккумуляторы у гаджетов или передохнуть на диванах внутри. На втором месте Москва (18%), на третьем — Санкт-Петербург (17%). Далее следуют Казань (8,5%) и Екатеринбург (8%).

Найти ближайший ресторан с удобствами курьерам помогает специальный интерфейс сервиса в мессенджере. Помимо информации о ресторанах, там же можно найти ответы на самые частые рабочие вопросы, в том числе список партнёрских магазинов и сервисов, где можно приобрести или отремонтировать велосипеды и самокаты с большой скидкой или бесплатно.

Все заведения, дружественные к курьерам сервисов доставки, отметили на карте. Здесь можно увидеть, что именно предлагают рестораны. Чтобы составить карту, специалисты Яндекс.Еды с начала 2019 года работали с ресторанами-партнёрами сервиса. На сегодняшний день из 10 тыс. ресторанов, сотрудничающих с Яндекс.Едой в 24 городах России, более 1000 оборудованы удобной зоной ожидания для курьеров, предоставляют им доступ к розеткам, скидки на питание, бесплатную воду и чай. Карта постоянно пополняется новыми заведениями, которые сообщают сервису о появлении удобств для доставщиков. Кроме того, о таких ресторанах сервису часто рассказывают и сами курьеры. Сейчас Яндекс.Еда разрабатывает программу поддержки ресторанов, которые заботятся о курьерах, приходящих за заказами.

Теги: Яндекс.Еда Самара курьерская доставка доставка продуктов рестораны общепит
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