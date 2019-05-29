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Образование и работа

В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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4 июня 2019 года с 13:00 до 15:00 в здании самарского Дворца ветеранов (ул. Мориса Тореза, 103а) состоится специализированная ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

15 предприятий Самары и муниципального района Волжский предложат рабочие места в различных сферах деятельности. Специалисты Центра занятости помогут подобрать подходящий вариант трудоустройства, учитывая индивидуальные пожелания, возможности и состояние здоровья граждан, из постоянно обновляющейся общегородской базы данных. Она насчитывает свыше 12000 вакансий, более 1700 из которых - на квотируемые рабочие места.

Также все желающие смогут получить индивидуальные консультации специалистов Центра занятости по вопросам профессиональной ориентации, профессионального обучения и переобучения, а также по вопросам участия в специальных программах занятости и получения дополнительного профессионального образования.

Кроме того, всем заинтересованным посетителям ярмарки вакансий будет предоставлена информация о ситуации на рынке труда городского округа Самара, сведения о вакансиях других регионов страны и вакансиях по временной занятости, сотни экземпляров специализированных изданий о работе, буклеты и флаеры Центра занятости.

Все услуги Центра занятости предоставляются бесплатно. Вход на ярмарку свободный.

Теги: занятость трудоустройство Самара
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