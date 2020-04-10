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В Космопорте можно купить самое необходимое

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории ТРК "Космопорт" в период с 05.04.2020 по 30.04.2020 работают магазины арендаторов, товары которых входят в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, опубликованный в Приложении к Постановлению Губернатора Самарской области от 30.03.2020 г. № 64, а также в в Приложении к Постановлению Губернатора Самарской области от 03.04.2020 г. № 70.

Список магазинов арендаторов

1. "Леруа Мерлен"

2. "Спортмастер" (выдача интернет заказов)

Фуд-корд:

3. "Чучвара" (только с доставка)

4. "Перчини" (только доставка)

5. "Майбокс" (только доставка)

6. "Бургер Кинг" (только доставка)

7. "KFC" (только доставка)

8. Секция "Мясоруб" (только доставка)

Галерея Ашан:

9. "Ашан"

10. Аптека "Имплозия"

11. Секция "Халяль"

12. Секция "Билайн"

13. Аптека "Вита"

14. Секция "Тортуга"

15. Секция "МТС"

16. Модуль "Рыба"

17. Модуль "Мясо"

18. Модуль "Мол Мясо"

19. Секция "У Палыча"

20. Модуль "Табачный магазин № 1"

21. Модуль "Сухофрукты"

22. Модуль "Только с Грядки"

23. Модуль "Белка"

24. Секция "Фокус+"

25. Модуль "Табак".

26. Модуль "JOYE SHOP".

Первая галерея:

27. Модуль "Доггерс"

28. Секция "М. Мобайл".

29. Секция "Теле -2"

30. Секция "Мегафон"

31. Секция "Связной" (центральный вход)

32. Модуль "Желтая витрина"

33. Секция "Связной" (вход медиа маркет)

34. Секция "Restore"

35. Секция "Оптика плюс"

Вторая галерея:

36. Модуль "Йота"

37. Секция "Борк"

38. Секция "Евросеть"

39. Модуль табак "SAS"

40. Секция "Samsung"

Третья галерея:

41. Секция "Детский Мир"

42. Секция "М. Видео"

43. Секция "Эльдорадо"

44. Секция "ДНС"

45. Секция "Leran"

46. Модуль "ОКО"

Цокольный этаж:

47. Секция "Бетховен"

48. Секция "Леонардо"

49. Секция "Галамарт"

50. Секция "ДНС"

51. Склад "Мясная лавка"

Режим работы магазинов с 10.00 до 22.00

Теги: ТРК Космопорт торговые центры торговые сети товары продажи Самара
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