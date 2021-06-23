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"Магнит" запустил собственную доставку в Самаре и Тольятти

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ритейлер "Магнит" запустил собственный сервис доставки из больших форматов — супермаркетов "Магнит Семейный" и суперсторов "Магнит Экстра" — в нескольких регионах, в частности в Самаре и Тольятти.

К заказу доступны более 15 тыс. товаров в самых популярных категориях, разрешенных для онлайн-продажи: овощи, фрукты, молочная и мясная продукция, чай, кофе, бакалея, соки и воды, товары для ухода, бытовая химия и пр. 

Цены и скидки в интернет-сервисе аналогичны предложению в физических супермаркетах и суперсторах сети.

Выбрать товары, оформить заказ и оплатить его можно в мобильном приложении "Магнит Доставка" для iOS и Android. Товары привезут покупателям в течение трех часов с момента заказа. Доставка бесплатная, минимальный заказ - 1 тыс. рублей.

Теги: Магнит доставка ритейл Самара Тольятти

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