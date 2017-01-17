16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
В самарских школах каникулы продлены до 13 января 23 января стартует вторая волна записи первоклашек в самарские школы В Самаре карантин в школах может продлиться неделю 16 января в Самаре пройдет дополнительное распределение мест в детсады В Самаре и Тольятти из-за карантина школьникам продлили каникулы

Образование и работа

В 2017 году ежемесячный патент на труд самарским мигрантам обойдется в 3100 рублей

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 77
Версия для печати

В соответствии с Законом Самарской области "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Самарской области, на 2017 год" ежемесячная стоимость патента для трудовых мигрантов теперь составляет 3100 рублей .

Увеличение стоимости патента в регионе происходит ежегодно, сообщает Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Так, в 2015 году патент стоил 2 500 рублей, 2016 году — 3 000 рублей. В 2017 году стоимость патента в субъектах Приволжского федерального округа, установивших коэффициент, варьируется от 2 725 рублей до 3 633 рублей.

Минтруд отмечает, что значительное увеличение стоимости патента может спровоцировать уход мигрантов в нелегальную занятость, и, как следствие — ухудшение криминогенной обстановки в регионе.

Сообщается также, что в 2016 году при увеличении патента до 3000 рублей численность мигрантов удалось снизить при сохранении поступлений в региональный бюджет на уровне прошлого года. По состоянию на 31 декабря 2016 года мигрантам выдано 38 849 патентов, в консолидированный бюджет Самарской области поступило 596,59 млн рублей.

Теги: мигранты патент занятость Самара трудоустройство министерство труда СО

Какие театральные жанры вы предпочитаете?

архив опросов
Tripadvisor RU 180x150

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 05 октября 2015 14:05 С чего начать музыкальное образование ребенка

Лучше начинать учиться с первого класса, потому как в старших уже не до этого, а музыкалку оканчивают к восьмому классу, - многие бросают из-за нагрузок, и дети в это время из более "мягкого пластилина" - легче лепить "Кабалевского".

Евгений Сапунов 26 августа 2015 11:34 Самарастат: собрать ребенка в школу стоит 19 тысяч рублей

на одежду и обувь для школьника потребуется не менее 13165 рублей КАЖДЫЙ ГОД... ребенок растёт!

Фото на сайте

Во сколько родителям самарских первоклашек обойдутся школьные сборы?

Во сколько родителям самарских первоклашек обойдутся школьные сборы?

В Красном Яре прошел областной семинар " Восприятие художественной литературы и фольклора"

В Красном Яре прошел областной семинар " Восприятие художественной литературы и фольклора"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5