В 2017 году ежемесячный патент на труд самарским мигрантам обойдется в 3100 рублей

В соответствии с Законом Самарской области "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Самарской области, на 2017 год" ежемесячная стоимость патента для трудовых мигрантов теперь составляет 3100 рублей .

Увеличение стоимости патента в регионе происходит ежегодно, сообщает Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Так, в 2015 году патент стоил 2 500 рублей, 2016 году — 3 000 рублей. В 2017 году стоимость патента в субъектах Приволжского федерального округа, установивших коэффициент, варьируется от 2 725 рублей до 3 633 рублей.

Минтруд отмечает, что значительное увеличение стоимости патента может спровоцировать уход мигрантов в нелегальную занятость, и, как следствие — ухудшение криминогенной обстановки в регионе.

Сообщается также, что в 2016 году при увеличении патента до 3000 рублей численность мигрантов удалось снизить при сохранении поступлений в региональный бюджет на уровне прошлого года. По состоянию на 31 декабря 2016 года мигрантам выдано 38 849 патентов, в консолидированный бюджет Самарской области поступило 596,59 млн рублей.