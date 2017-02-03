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Образование и работа

С 1 февраля в Самаре повышена плата за детский сад

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: kms.ru

Самарские родители детей, посещающих детские сады, на этой неделе получили уведомления о том, что с 1 февраля 2017 года повышается плата, взимаемая за детей, посещающих муниципальные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Теперь она составляет 150 рублей в день, из которых 134 рубля - это затраты на питание и 16 рублей - "иные затраты", которые рассчитываются из количества рабочих дней в месяце, "согласно производственному календарю, независимо от количества дней пребывания ребенка в детском саду".

Затраты за питание, которые ранее составляли 130 рублей, производятся исходя из фактического количества дней посещения ребенком детского сада. Однако здесь необходимо отметить, что если родитель или законный представитель ребенка заранее не сообщает в детский сад о том, что его воспитанника нужно снять с питания, будет обязан оплатить эту строку затрат, даже несмотря, что фактически его ребенок не посещал дошкольное учреждение.

Кроме того, с 1 февраля многодетные семьи для получения льгот обязаны ежемесячно предоставлять справки о размере среднедушевого дохода семьи.

Теги: детские сады Самара платежи

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