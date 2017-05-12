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Банки и вклады Деньги

Каждый четвертый банк испытывает трудности при идентификации пользователей онлайн-сервисов

МОСКВА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Количество пользователей мобильного и интернет-банкинга во всем мире неуклонно растет. При этом, как показало исследование "Лаборатории Касперского", 24% финансовых учреждений испытывают сложности с удаленной идентификацией таких клиентов.

Учитывая, что 59% банков в ближайшие три года ожидают увеличения убытков из-за действий кибермошенников, проверка личности пользователей онлайн-сервисов будет приобретать все большее значение для финансовых учреждений, - уверены эксперты.

По данным исследования, в 2016 году почти каждый третий банк (30%) сталкивался с киберинцидентами, связанными с интернет-сервисами: главным образом это фишинг и мошенническое использование данных пользователей. При этом представители банков сходятся во мнении, что технологии безопасности не должны мешать пользователям: 38% опрошенных обеспокоены сложностью соблюдения баланса между надежной защитой интернет-банкинга и его удобством.

"Из множества подходов к обеспечению безопасности банки, естественно, выбирают те, которые не оказывают заметного влияния на пользователей. Несмотря ни на что, интернет-банкинг должен сохранять свои главные преимущества: оставаться быстрым и удобным способом совершения транзакций. Мы разрабатываем технологии, которые защищают как сами компании, так и их клиентов, и при этом не усложняют процесс авторизации", — говорит Александр Ермакович, руководитель направления Kaspersky Fraud Prevention "Лаборатории Касперского".

В дополнение к двухфакторной аутентификации и другим мерам безопасности эксперты "Лаборатории Касперского" рекомендуют внедрять комплексные решения для проверки личности клиента. Платформа Kaspersky Fraud Prevention, предназначенная для защиты от финансового мошенничества, оценивает возможные риски и отслеживает подозрительные процессы не только в момент входа в систему, но и в течение всей сессии. Решение устраняет последствия инцидента и дает организациям возможность опередить злоумышленников: активно блокирует попытки похитить данные пользователей, нейтрализуя угрозу до того, как будет нанесен ущерб.

Исследование "Финансовые киберугрозы в 2016 году" проведено специально для "Лаборатории Касперского" среди 800 представителей финансовых организаций из 15 стран мира.

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Последние комментарии

Олеся Лаптева 23 апреля 2017 08:00 Как распознать финансовую пирамиду: советы от Самарского отделения Центробанка

О, Скай Вэй как нельзя лучше иллюстрирует данную статью. Чем безумнее его обещания и идеи, тем с большим энтузиазмом несут лохи-"инвесторы" свои деньги в этот "проект". Когда-нибудь про Скайвэй напишут книжку "Как сделать так, чтоб тебя кормили 100 тыс. людей, а тебе за это ничего не было"))

Дмитрий Игнатьев 08 сентября 2016 09:35 Перед банкротством Эл банк выдал "подставным" компаниям кредитов на 2,2 млрд рублей

Что меня поражает в нашем государстве... Государственная машина самым жёстким образом борется с обычными гражданами, воруя у них деньги с помощью эвакуаторов. Естественно "в интересах самих граждан". За н/с даже в тюрьму сажают, хотя в 96% случаев ничего и не нарушено больше... Но если находится, кто реально украл миллиард и более - он становится, видимо, "уважаемым" для властей человеком и его в лучшем случае "пожурят" (как в указанном случае просто признают банкротом без всяких "посадок")

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