Каждый четвертый банк испытывает трудности при идентификации пользователей онлайн-сервисов

Количество пользователей мобильного и интернет-банкинга во всем мире неуклонно растет. При этом, как показало исследование "Лаборатории Касперского", 24% финансовых учреждений испытывают сложности с удаленной идентификацией таких клиентов.

Учитывая, что 59% банков в ближайшие три года ожидают увеличения убытков из-за действий кибермошенников, проверка личности пользователей онлайн-сервисов будет приобретать все большее значение для финансовых учреждений, - уверены эксперты.

По данным исследования, в 2016 году почти каждый третий банк (30%) сталкивался с киберинцидентами, связанными с интернет-сервисами: главным образом это фишинг и мошенническое использование данных пользователей. При этом представители банков сходятся во мнении, что технологии безопасности не должны мешать пользователям: 38% опрошенных обеспокоены сложностью соблюдения баланса между надежной защитой интернет-банкинга и его удобством.

"Из множества подходов к обеспечению безопасности банки, естественно, выбирают те, которые не оказывают заметного влияния на пользователей. Несмотря ни на что, интернет-банкинг должен сохранять свои главные преимущества: оставаться быстрым и удобным способом совершения транзакций. Мы разрабатываем технологии, которые защищают как сами компании, так и их клиентов, и при этом не усложняют процесс авторизации", — говорит Александр Ермакович, руководитель направления Kaspersky Fraud Prevention "Лаборатории Касперского".

В дополнение к двухфакторной аутентификации и другим мерам безопасности эксперты "Лаборатории Касперского" рекомендуют внедрять комплексные решения для проверки личности клиента. Платформа Kaspersky Fraud Prevention, предназначенная для защиты от финансового мошенничества, оценивает возможные риски и отслеживает подозрительные процессы не только в момент входа в систему, но и в течение всей сессии. Решение устраняет последствия инцидента и дает организациям возможность опередить злоумышленников: активно блокирует попытки похитить данные пользователей, нейтрализуя угрозу до того, как будет нанесен ущерб.