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Образование и работа

Сколько баллов необходимо набрать абитуриенту для поступления в вузы региона

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приемная кампания идет полным ходом, и уже 26 июля в высших учебных заведениях завершится прием документов. Затем вузы, на основании рейтингов баллов ЕГЭ бывших выпускников, начнут формировать списки зачисленных. Выясним, как будет выглядеть эта процедура.

Фото: Елена Пальм_Интерпресс_ТАСС

Согласно данным регионального министерства образования и науки результаты экзаменов у самарских выпускников традиционно выше, чем среднероссийский балл по ЕГЭ, причем по всем без исключения учебным предметам. Кроме того, по сравнению с прошлым годом, в экзаменационную кампанию 2017 года по большинству дисциплин количество учеников, не преодолевших минимальную границу, снизилось и одновременно увеличилось число выпускников, набравших более 81 балла. В связи этим в вузах региона, а именно сюда поступает основная масса местных абитуриентов, будет увеличен проходной балл. На данный факт обратил внимание министр образования и науки региона Владимир Пылев во время посещения в минувшую пятницу приемной комиссии Самарского национального исследовательского университета им. Королева.

Об этом же заявила и ректор Самарского государственного института культуры Элеонора Куруленко. "Оценивая сведения, предоставляемые абитуриентами при подаче документов в приемную комиссию СГИК, отмечу, что в 2017 году обозначилась тенденция к увеличению балльных результатов поступающих, полученных в рамках единого государственного экзамена, — сказала она. — Так, по специальности "Актерское искусство" на очной форме обучения средний балл ЕГЭ вырос с 51 до 69,8 баллов. У абитуриентов направления "Вокальное искусство" на очной форме обучения средний балл ЕГЭ в 2017 году увеличился по сравнению с прошлой приемной кампанией с 72,5 до 81,5 балла".

Как выпускнику оспорить результаты единого госэкзамена Как выпускнику оспорить результаты единого госэкзамена
Для любого выпускника провал на едином государственном экзамене, а уж тем более удаление с него - катастрофа, ведь в этом случае теряется шанс на поступление в вуз в этом году. В еще более сложной ситуации оказываются те, кто сдает экзамены в резервный день (к примеру, из-за болезни): права на ошибку у них просто нет. Но в отдельных случаях российская система образования готова сделать исключение.

Следуя логике, абитуриентам, выбирающим то или иное направление, следует проанализировать результаты прошлого года и прибавить к ним несколько баллов. Впрочем, помимо показателей ЕГЭ повысить позиции выпускника в общем рейтинге способны его индивидуальные достижения. Какие именно, и сколько баллов они добавят, каждый вуз определяет самостоятельно. Но как правило, дополнительно поощряются аттестат с отличием, победы в олимпиадах и наличие значка ГТО.

Стоит отметить, что самые престижные и перспективные направления обучения набирают по 10-14 заявлений на место. Так, например, в Самарском государственном медицинском университете в прошлом году на "Стоматологию" был конкурс 14,7 человек на бюджетное место. На "Педиатрию" — 14,6 заявлений. В СГЭУ наибольший конкурс сложился на направлениях подготовки "Экономика" (9 человек на место) и "Юриспруденция" (28 человек на место).

А вот в Самарском университете наибольшее количество документов на место собирается на специальности, где проводится очень небольшой бюджетный набор — 4-6 человек. В частности, на "Экономику" на четыре финансируемых из бюджета места подали заявления 333 абитуриента, а на "Менеджмент" на то же количество — 283 человека. Традиционно здесь велик спрос на профессию юриста — 29 абитуриентов на одной место. По наиболее востребованным техническим специальностям конкурс превышает 10 заявлений на одного финансируемого из казны студента.

В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики наиболее востребованными у абитуриентов называют направления — "Информационная безопасность телекоммуникационных систем" и "Программная инженерия". В Тольяттинском государственном университете в прошлом году наибольший конкурс был на "Юриспруденцию", "Журналистику", "Дизайн", "Строительство" и "Техносферную безопасность".

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