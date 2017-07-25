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Образование и работа

В поликлинику в Южном городе требуются сотрудники

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ" завершила первый этап конкурсного отбора кандидатов на замещение вакантных должностей в поликлинику Южного города. Как сообщает областное министерство здравоохранения, по результатам конкурса объявлен второй этап проведения конкурсного отбора.

Всех желающих участвовать в конкурсе на вакантные должности администрация больницы просит присылать свое резюме (с указанием контактных данных!) до 20 августа 2017 года по электронной почте: volcrb@mail.ru.

Больнице требуются хирург, педиатр, оториноларинголог, уролог, травматолог-ортопед, инфекционист, врач функциональной диагностики. Также вакантны должности провизора, акушерки, медицинских сестер, фармацевта и ряда подсобных рабочих.

Теги: поликлиники Южный город здравоохранение Самара работа медицина

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