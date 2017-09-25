Среднее предложение по зарплате в 2017 году в Самаре составило 30 тыс. рублей

По данным аналитиков сайта по поиску вакансий и персонала HeadHunter , в Самаре в нынешнем году самые высокие средние оклады работодатели предлагают топ-менеджерам - 60 тыс. рублей. Вторую строчку рейтинга профессиональных сфер заняли специалисты "добычи сырья", где среднее вознаграждение составляет 42,5 тыс. рублей. Замыкают тройку лидеров специалисты "строительства, недвижимости" со средней зарплатой в размере 40 тыс. рублей.

Замыкают рейтинг зарплат домашний и административный персонал, сфера "искусство, развлечения, масс-медиа" со средними предложениями по заработной плате 22 750 - 25 000 рублей. При этом среднее вознаграждение в Самаре в 2017 году составило 30 тыс. рублей.

"Обращает на себя внимание тот факт, что среднее вознаграждение в сфере "производство" и для рабочего персонала выше, чем в ряде других сфер, по мнению некоторых, более престижных, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по федеральному округу. - Но в этом нет ничего удивительного, квалифицированные рабочие, как и другие производственники, сегодня высоко ценятся на рынке".