Какие курсы подготовки старшеклассников предлагают областные вузы

Школьники, всерьез нацеленные на получение высшего образования, начинают готовиться к поступлению за год. Но если собственных знаний или помощи репетиров недостаточно, то можно обратиться за помощью в вуз. Как известно, в настоящее время университеты и институты не проводят собственных экзаменов, а принимают по результатам ЕГЭ. Однако они готовы работать с выпускниками, организуя для них подготовительные курсы.

ЕГЭ — основная цель

Уже несколько лет в России поступление в вузы осуществляется по результатам ЕГЭ, которые сдаются в школе. Чем больше баллов получишь, тем больше шансов поступить на лучшие и престижные факультеты. И все же вузы принимают участие в подготовке абитуриентов.

Как пояснили в Самарском государственном медицинском университете, подготовительные курсы направлены на повышение уровня и систематизацию знаний по химии, биологии, русскому языку и являются важной составляющей в системе подготовки школьников к сдаче единого государственного экзамена. Кроме того, помимо лекций здесь проводятся и практические занятия.

В Самарском государственном экономическом университете отмечают, что занятия на курсах позволяют слушателям прочно усвоить программы по основным школьным дисциплинам, приобрести навыки самостоятельной работы, познакомиться со спецификой обучения в вузе, с методикой работы вузовских преподавателей. "В СГЭУ поступают около 70% слушателей долгосрочных курсов, подавших документы для поступления в университет. Кроме того, абитуриенты в дальнейшем быстрее адаптируются в вузовской среде и сразу включаются в образовательный процесс", — говорит руководитель подготовительных курсов СГЭУ Наталья Федулаева.

В Тольяттинском государственном университете полагают, что курсы помимо усвоения школьной программы помогут сформировать навыки работы с алгоритмами выполнения заданий разных видов и уровней сложности.





Почему не стоит отказываться от участия в школьных олимпиадах Принять участие в предметных олимпиадах может каждый российский ученик с четвертого класса. Но если в средних классах подобные испытания - это, скорее, получение нового опыта и знаний, то для выпускников - призеров олимпиад предусмотрены денежное вознаграждение и льготы при поступлении в вуз.

Система скидок

В Самарском государственном техническом университете во время подготовки школьников проводятся контрольное тематическое тестирование (на базе материалов ЕГЭ), разбираются типы экзаменационных задач, анализируются часто допускаемые абитуриентами ошибки.

Как правило, наиболее популярными среди школьников являются продолжительные курсы, которые идут почти весь учебный год — с октября по май. Занятия проводятся по будням, в вечернее время. Так как идет целенаправленная подготовка к ЕГЭ, то школьник может выбрать от одного до трех предметов, по которым будет проводиться дополнительная подготовка.

Соответственно и будет различаться цена курсов, она рассчитывается в зависимости от количества направлений. Цена обучения по одному предмету в различных вузах составляет от 6,5 до 19 тыс. рублей. Некоторые вузы применяют систему скидок. Например, третье направление оплачивается с 10%-м дисконтом. А в ТГУ в случае поступления в течение первого курса возвращается оплата за курсы химии и физики. "Так мы поддерживаем техническое направление", — отмечают в вузе.



Возможны варианты

Кроме многомесячных курсов вузы готовят для будущих студентов и альтернативные варианты по подготовке. Курсы могут быть и 4-х и даже 2-месячными. Также существует экспресс-подготовка в течение двух недель и занятия по воскресеньям. Например, в Самарском университете за подготовительные курсы по выходным будет необходимо заплатить 4,5 тыс. рублей в месяц. Однако, как рассказали в вузе, свободных мест на эти занятия уже нет. Впрочем, здесь также работает Аэрокосмическая школа, занятия в которой проходят в меньших по размеру группах, что обеспечивает более индивидуальный подход.

Практически все опрошенные вузы проводят дистанционное обучение. К примеру, в СамГМУ его стоимость составляет 25 тыс. рублей. А вот в Самарском университете онлайн-курсы бесплатны. Занятия проводятся в форме вебинаров два раза в месяц. После каждого занятия школьники проходят тестовые задания для оценки усвоения материала. В конце обучения суммируется количество баллов, набранных в тестах, а также баллы по итоговой работе курса (в форме ЕГЭ). "Все результаты объединяются, и если абитуриент в совокупности набрал более 80% от максимально возможного количества баллов, то ему будет выдан сертификат. В данный момент обсуждается возможность дать бонусные баллы к ЕГЭ обладателям таких сертификатов", — говорят в вузе.

В ТГУ бесплатные занятия проводятся по физике. Специализированные курсы "Физика в экспериментах для школьников" можно посетить в лабораториях вуза. Школьники решают задачи повышенной сложности (части В и С из ЕГЭ) и проводят лабораторный практикум.

Стоит помнить, что занятия на подготовительных курсах не дают гарантии на поступление в вуз. Однако, они дают возможность участвовать в различных олимпиадах и конференциях. Победители и призеры получают дополнительно к результатам ЕГЭ до 3-х баллов в качестве индивидуальных достижений при подаче заявления в приемную комиссию. А в СГЭУ слушатели долгосрочных курсов по правилам поступления в вуз при равенстве конкурсных баллов имеют преимущественное право на зачисление на бюджетные отделения.





Ирина Чостковская, начальник Центра реализации программ общего образования Самарского университета:

— В отличие от традиционных курсов, в Аэрокосмической школе более индивидуальный подход, так как на занятиях присутствуют 10-15 человек, а на курсах — 15-20 человек. Кроме того, спектр знаний, которые получат дети, шире, так как занятия здесь не "заточены" исключительно на подготовку к ЕГЭ, обучение в школе нацелено также и на подготовку детей к участию в серьезных профильных испытаниях — олимпиадах, конкурсах.