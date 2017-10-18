Какие вознаграждения положены участникам школьных олимпиад

В Самарской области продолжает реализоваться программа поддержки талантливых школьников и педагогов, работающих с ними. Ученики, ставшие призерами областного, всероссийского и международного уровня, получают денежные премии за счет бюджета. Также поддерживаются и учителя, работавшие с ними над победой.

Система стимулирующих выплат для педагогов, которые подготовили победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, а также международных олимпиад по общеобразовательным предметам действует в Самарской области с 2013 года. И ежегодно на эти цели в бюджете региона закладывается около 50 млн рублей. В 2015 году денежные поощрения получили 313 учителей. В 2016 году — 319 педагогов, в 2017 году — 300.

Почему не стоит отказываться от участия в школьных олимпиадах Принять участие в предметных олимпиадах может каждый российский ученик с четвертого класса. Но если в средних классах подобные испытания - это, скорее, получение нового опыта и знаний, то для выпускников - призеров олимпиад предусмотрены денежное вознаграждение и льготы при поступлении в вуз.

Размер и период выплат определяется в зависимости от достижений воспитанников. Так, например совместная подготовка одного призера регионального этапа олимпиады принесет учителю ежемесячное вознаграждение 1,5 тыс. рублей. Пока лидером по получаемой данной премии является самарский педагог, подготовивший целое созвездие из 14 талантливых учеников, которые стали призерами и победителями олимпиады по физике и астрономии. Этот наставник награжден ежемесячной доплатой к своей зарплате в размере 131 тыс. рублей.

Заработать на школьных интеллектуальных соревнованиях могут и школьники. Но для них предусмотрены единоразовые выплаты. Обычно призеры региональных этапов олимпиад школьников получают 4 тыс. рублей, победители — 10 тыс. Второе и третье место на всероссийском этапе принесет награду в 15 тыс. рублей, а первое место — 20 тыс. рублей. Премии также суммируются за участие в различных соревнованиях. Рекордом для самарского школьника пока являются "призовые" в размере 53 тыс. рублей. На высшем уровне, в международных олимпиадах соответственно и самые большие премии. Призерам выплачивается 25 тыс. рублей, победителям — 30 тыс. рублей. Ежегодно на эти цели из областного бюджета направляется 3 млн рублей. В 2015 году по итогам участия в различных уровнях олимпиады награды были удостоены 351 школьников. В 2016-м — 364 ученика, в 2017 году — 355 человек.

Интересно, что наибольшую результативность самарские школьники показывают по астрономии, физике, информатике, химии, экологии, истории, обществознанию и литературе. Кроме того надо отметить, что помимо материального поощрения победители и призеры всероссийской предметной олимпиады могут поступать в вузы без вступительных экзаменов. В этом году такими привилегиями воспользовались 25 выпускников школ.