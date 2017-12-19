Сколько денег и на что самарцы потратили в этом году в Интернете

Расходы жителей области в Сети выросли в сравнении с 2016 годом более чем в два раза, число онлайн-платежей - в полтора. Горожане стали чаще покупать в интернет-магазинах, платить со смартфонов. Возросла и оплата онлайн-услуг ЖКХ.

В среднем за раз жители Самары тратят в Сети с помощью онлайн-платежей 997 рублей, сообщают аналитики "Яндекс.Денег". За год этот показатель увеличился в 1,4 раза. Среди самых крупных средних платежей в городе в 2017 году специалисты отметили покупку авиабилетов, а также оплаты по кредитам и квитанциям: 6096, 3551 и 2206 рублей, соответственно. В "Яндекс.Деньгах" также отмечают, что самарцы стали больше платить через Интернет в пользу государства. Средний платеж по налогам в январе-ноябре 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года вырос в 1,7 раза и составил 1367 рублей, средний чек по платежам на благотворительность возрос в 1,6 раза до 588 рублей, за госуслуги - в 1,2 раза до 642 рублей, а за жилищно-коммунальные услуги - в 1,1 раза до 1345 рублей.

Подобные тенденции наблюдают и в Поволжском банке ПАО Сбербанк, который обслуживает семь регионов, в том числе и самарский. По данным отделения, в сравнении с 2016 годом в этом году с января по ноябрь через "Сбербанк Онлайн" за ЖКХ волжане заплатили примерно на 25% больше. Общая сумма, на которую клиенты Поволжского банка осуществляли платежи в сторону инвестиционных и брокерских компаний, увеличилась на 52%, сумма платежей в бюджетные и внебюджетные фонды - на 42%. Заметно выросли также суммы, на которые волжане пополняли свои онлайн-кошельки с помощью "Сбербанк Онлайн", оплачивали телеком (кроме сотовой связи) и страховые услуги.

Карты "Мир" пришлись по душе бюджетникам и пенсионерам Жители Самарской области в 14 раз чаще стали платить картой национальной платежной системы, используя ее для небольших повседневных трат. Кроме того, в отличие от других регионов, увеличился и средний чек.

А вот сумма платежей за сотовую связь незначительно снизилась. При этом люди начали активнее пополнять баланс через автоплатеж и SMS-банк. По данным Сбербанка, последним способом в 2017 году сотовую связь оплатили на 10,9 млрд рублей.

Растут и траты самарцев в интернет-магазинах. За первые девять месяцев 2017 года жители Самары потратили на покупки в них в 2,2 раза больше, чем за тот же период годом ранее. В среднем за один раз самарцы тратят на покупки в интернет-магазинах 936 рублей. Больше всего денег утекает на товары для ремонта (6739 рублей в среднем за раз), на офисные товары - 5997 рублей, а также на товары для спорта и туризма - 5686 рублей.

По данным аналитиков, жители Самары проявляют все больший интерес к бесконтактным платежам - через Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или с помощью приложения "Яндекс.Денег" для Android. Чаще всего люди рассчитываются бесконтактно в магазинах и ресторанах быстрого питания - "Пятерочке", "Пчелке", "Карусели", "Ашане", Starbucks, KFC, "Макдональдсе", "Леруа Мерлен", "Спортмастере", IKEA. По данным аналитического агентства Mediascope, в ПФО бесконтактно платят 5,3% опрошенных. Для сравнения: по России эта цифра составляет 8,6%. При этом самыми популярными методами онлайн-оплаты у жителей ПФО остаются интернет-банкинги, банковские карты и электронные кошельки. Через "Сбербанк Онлайн" платят 68,6% респондентов, с банковских карт - 50%, из кошельков в "Яндекс.Деньгах" - 17,8%.





Евгения Арнаутова, руководитель отдела по связям с общественностью "Яндекс.Денег":

- В последние годы в Самаре все отчетливее заметен курс на безналичность. Сегодня во всем мире 75% платежей в магазинах оплачиваются наличными. В России эта цифра составляет 68%. За последние семь лет эта цифра упала на 23%. По прогнозам экспертов, в 2017-2018 годах число безналичных платежей будет расти со скоростью 25-30% в год.