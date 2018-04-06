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Банки и вклады Деньги

Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам "АктивКапитал Банка"

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Агентство по страхованию вкладов сообщает, что победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО "АК Банк" стали ПАО Сбербанк и Банк ВТБ.

Сообщается, что прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам кредитной организации АО "АК Банк" начнутся 11 апреля 2018 года.

Для удобства определения вкладчиками своего банка-агента, Агентство с 10 апреля 2018 года разместит сервис "Найти свой банк-агент" на официальном сайте Агентства (раздел "Страховые случаи/"АК Банк").

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений, а также о распределении вкладчиков между банками-агентами будет размещено 10 апреля 2018 года на сайте Агентства в сети Интернет и 12 апреля 2018 года в "Российской газете".

Теги: АктивКапиталБанк АСВ вклады Сбербанк ВТБ страхование финансовая грамотность Самара

Последние комментарии

Олеся Лаптева 23 апреля 2017 05:00 Как распознать финансовую пирамиду: советы от Самарского отделения Центробанка

О, Скай Вэй как нельзя лучше иллюстрирует данную статью. Чем безумнее его обещания и идеи, тем с большим энтузиазмом несут лохи-"инвесторы" свои деньги в этот "проект". Когда-нибудь про Скайвэй напишут книжку "Как сделать так, чтоб тебя кормили 100 тыс. людей, а тебе за это ничего не было"))

Дмитрий Игнатьев 08 сентября 2016 06:35 Перед банкротством Эл банк выдал "подставным" компаниям кредитов на 2,2 млрд рублей

Что меня поражает в нашем государстве... Государственная машина самым жёстким образом борется с обычными гражданами, воруя у них деньги с помощью эвакуаторов. Естественно "в интересах самих граждан". За н/с даже в тюрьму сажают, хотя в 96% случаев ничего и не нарушено больше... Но если находится, кто реально украл миллиард и более - он становится, видимо, "уважаемым" для властей человеком и его в лучшем случае "пожурят" (как в указанном случае просто признают банкротом без всяких "посадок")

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