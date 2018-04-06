Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам "АктивКапитал Банка"

Агентство по страхованию вкладов сообщает, что победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО "АК Банк" стали ПАО Сбербанк и Банк ВТБ.

Сообщается, что прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам кредитной организации АО "АК Банк" начнутся 11 апреля 2018 года.

Для удобства определения вкладчиками своего банка-агента, Агентство с 10 апреля 2018 года разместит сервис "Найти свой банк-агент" на официальном сайте Агентства (раздел "Страховые случаи/"АК Банк").

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений, а также о распределении вкладчиков между банками-агентами будет размещено 10 апреля 2018 года на сайте Агентства в сети Интернет и 12 апреля 2018 года в "Российской газете".