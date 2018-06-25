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Образование и работа

В Самаре пройдет дополнительное распределение мест в детсадах

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 26 июня, в Самаре будет проведено дополнительное распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования (МОО).

Заинтересованным родителям департамент образования рекомендует проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе "Автоматизированная система управления региональной системой образования" (модуль "Е-услуги. Образование"). В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений изменения можно внести, обратившись в МФЦ.

Родители имеют право выбрать не более пяти детских садов. При этом учитывается порядок предпочтений, т.е. первое дошкольное образовательное учреждение в вашем списке будет первоочередным в рассмотрении. Добавление выбранного дошкольного учреждения в заявление также возможно при обращении в МФЦ.

Информацию о свободных местах можно получить по ссылке на сайте департамента образования города.

Распределение мест будет производится в автоматизированном порядке. О предоставлении места для ребенка в детском саду родителям сообщат специалисты дошкольного образовательного учреждения.

Самостоятельно с результатами распределения мест можно ознакомиться, обратившись на сайт и заполнив поле индивидуальным номером своего обращения.

Если предложенный вариант вас устроит, необходимо в течение 10 рабочих дней обратиться в детский сад и письменно подтвердить свое согласие с предоставленным в образовательном учреждении местом.

Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.

В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.

Теги: детские сады Самара дети родители МФЦ

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