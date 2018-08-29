В каких случаях можно оформить два загранпаспорта

Иногда жителю России для выезда за границу может понадобиться второй паспорт. Это бывает необходимо при частых выездах за пределы страны или посещении различных конфликтующих друг с другом стран.

Вот уже два года российское законодательство позволяет одновременно оформить два одинаковых документа. Иметь на руках два загранпаспорта может каждый гражданин РФ. При этом закон устанавливает не только разрешение, но и основания, позволяющие получить второй загранпаспорт, порядок, по которому происходит его оформление, а также необходимые документы.

Как отмечается в социальном сообществе "Отвечаю по закону", вопрос, для чего нужен второй загранпаспорт, каждый решает для себя сам. "Это могут быть частые поездки в разные страны, которые, как правило, связаны с бизнесом или работой человека. Здесь, как правило, гражданин сталкивается с необходимостью часто оформлять визы, получение которых иногда может затягиваться, — поясняет заместитель начальника отдела по оформлению заграничных паспортов УВМ ГУ МВД России по Самарской области Венера Мураева. — Если же есть два паспорта одновременно, один из них может спокойно лежать в очереди на получение, а по второму в это время можно свободно перемещаться по миру".

Также со вторым документом можно получить визу страны, которая находится не в дружественных отношениях с государством, разрешение на посещение которого уже проставлено в заграничном паспорте гражданина. Так, например, можно будет съездить в ряд арабских стран, не приемлющих израильской визы в загранпаспортах своих посетителей. Два "загранника" дают возможность оформить одновременно две визы или совместить поездку за границу и получение разрешения на следующее путешествие. И, конечно, дубликат пригодится в случае потери первого, или если в основном документе закончится место, а времени на переоформление у вас попросту нет.

"Второй загранпаспорт можно получить только биометрический, сроком на 10 лет. Оформить его можно через портал госуслуг, и это, на мой взгляд, самый оптимальный вариант, — советует Венера Мураева. — Либо обратиться в территориальный орган по вопросам миграции (попросту в полицию в УВМ или ОВМ)". А вот через МФЦ оформить второй биометрический загранпаспорт пока невозможно.

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При оформлении документа через портал госуслуг вам будет назначена дата и время приема. Сначала будет необходимо прийти сфотографироваться, а через месяц — за готовым паспортом.

Для оформления второго документа понадобится минимальный пакет документов: заявление, паспорт гражданина РФ, действующий загранпаспорт, и если вам от 18 до 27 лет (при наличии) — военный билет. Также желательно иметь при себе квитанцию об оплате госпошлины. Напомним, что она составляет 5 тыс. рублей, а при оплате через портал госуслуг — 3,5 тыс. рублей. Все биометрические паспорта изготавливаются в Москве. Срок изготовления — 30 дней.