Детские сады региона за нарушение санитарных норм оштрафованы на 1,3 млн рублей

Управление Роспотребнадзора по Самарской области отчиталось о надзорной деятельности за дошкольными образовательными организациями региона за 9 месяцев текущего года.

Сегодня под контролем Управления Роспотребнадзора по Самарской области функционирует 1157 дошкольных образовательных организаций, в которых услугу дошкольного образования получает 151,5 тысяча детей.

За 9 месяцев 2018 года специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области были проведены проверки в 347 организациях дошкольного образования, с применением лабораторно-инструментальных методов исследований проб пищевых продуктов, готовых блюд, питьевой воды по микробиологическим, санитарно-химическим показателям, смывов с объектов окружающей среды, параметров микроклимата, уровней искусственной освещенности в помещениях групповых ячеек.

Основными нарушениями, выявленными в ходе мероприятий по контролю, явились: несоблюдение нормы площади на одного ребенка, несоответствие внутренней отделки требованиям санитарных правил и норм, нарушение санитарно-противоэпидемического режима, кратности прохождения медицинских осмотров, гигиенического обучения работников дошкольных организаций, технологических требований к приготовлению блюд, условий хранения пищевых продуктов, оформления сопроводительной документации на поступающие продукты и др.

Сообщается, что по результатам проверок возбуждено 403 дела об административных правонарушениях, вынесено 298 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 1 297 тысяч рублей.