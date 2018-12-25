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Стало известно, как в новогодние праздники будут работать почтовые отделения

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Почта России сообщает, что 29 декабря 2018 года почтовые отделения по всей стране будут работать по графику понедельника с сокращением времени работы на 1 час, 30 декабря — по установленному графику работы, а 31 декабря — по графику субботы.

1, 2 и 7 января 2019 года будут выходными днями для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.

3, 4, 5, 6 и 8 января 2019 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Добавим также, что пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

Теги: Почта России Самара почтовое отделение Новый год расписание
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