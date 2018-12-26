16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Какой вариант поиска работы является самым надежным С прилавков самарских супермаркетов изымают небезопасные продукты Сколько нитратов в дынях на самарских прилавках? Почему не стоит покупать очки на уличных развалах Как бороться со стихийной торговлей, вернувшейся в город после мундиаля

Документы на выдачу паспорта будут принимать до 27 декабря

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 335
Версия для печати

В связи с новогодними каникулами в целях соблюдения сроков предоставления государственных услуг в сфере миграции, прием документов на выдачу паспорта гражданина РФ и регистрационному учету граждан по месту жительства в МФЦ Самарской области будет осуществляться до 27 декабря включительно.

Как сообщает пресс-служба многофункционального центра, заявители, обратившиеся в МФЦ в указанный срок, смогут получить исполненные документы в первый же рабочий день — 9 января 2019 года. Тогда же будет возобновлен прием документов по данным услугам.

Теги: Самарская область паспорт миграция госуслуги МФЦ
Комментировать

Фото на сайте

"Зима на драйве!" в "Эксперт-Авто": как это было

"Зима на драйве!" в "Эксперт-Авто": как это было

Команда гонщиков Mitsubishi Motors провела внедорожный тест-драйв в Самаре

Команда гонщиков Mitsubishi Motors провела внедорожный тест-драйв в Самаре

Какие продукты можно купить на главной сельскохозяйственной ярмарке Самары

Какие продукты можно купить на главной сельскохозяйственной ярмарке Самары

Все фотогалереи

Новости

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6