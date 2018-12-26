Документы на выдачу паспорта будут принимать до 27 декабря

В связи с новогодними каникулами в целях соблюдения сроков предоставления государственных услуг в сфере миграции, прием документов на выдачу паспорта гражданина РФ и регистрационному учету граждан по месту жительства в МФЦ Самарской области будет осуществляться до 27 декабря включительно.

Как сообщает пресс-служба многофункционального центра, заявители, обратившиеся в МФЦ в указанный срок, смогут получить исполненные документы в первый же рабочий день — 9 января 2019 года. Тогда же будет возобновлен прием документов по данным услугам.



