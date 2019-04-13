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Самарцы могут неплохо заработать на продаже осколков метеоритов

МОСКВА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За последние 7 лет россияне совершили 172 сделки по продаже метеоритов или их осколков. Их средняя цена составила 32 тыс. рублей — такие данные получили эксперты Авито ко Дню космонавтики. А самый дорогой метеорит был куплен в Казани за 2 млн рублей.

Фото: avito.ru

Сегодня на сайте можно найти осколки Челябинского и Липецкого метеоритов, а также многочисленные поделки и коллекционные предметы, изготовленные с использованием космических тел. Среди регионов по продажам лидируют Москва, Челябинск и Санкт-Петербург. Цены варьируются от сотен до десятков миллионов рублей.

Первая покупка метеорита зафиксирована в 2012 году. Всего же в тот год было продано пять космических гостей или их фрагментов. Средняя цена составила 477 тыс. рублей и до сих пор остается наиболее высокой. Максимальная стоимость — 2 млн рублей — и этот рекорд также до сих пор не побит. В дальнейшем число сделок выросло, и всего по настоящий момент было продано 172 метеорита. Средняя цена заметно снизилась.

Общая стоимость проданных предметов за семь лет составила 5,5 млн рублей. Максимальное число совершенных сделок зафиксировано в 2013 году — 41, почти четверть от всего объема продаж. Это логичный пик, ведь 15 февраля того года в окрестностях Челябинска упал метеорит — рынок буквально взорвался.

Всего продажи метеоритов совершались в 51 городе. Лидером оказалась Москва: 41 сделка, почти четверть всех продаж, средняя цена — 54 тыс. рублей. Второе место закономерно занял Челябинск — 26,15%, средняя цена гораздо ниже (из-за большого количества предложений) — 1 360 рублей. Третьим стал Санкт-Петербург — 20,12% от всех сделок по средней цене 2 400 рублей. По семь сделок было совершено в Иркутске, Краснодаре и Перми, по пять — в Екатеринбурге и Волгодонске. На 43 остальных города пришлось около трети от всех продаж.

Большой ценовой разброс объясняется рядом факторов, среди которых и масса, и субъективная ценность, которую определяет продавец. Например, за 10 млн рублей в Подмосковье продается "фрагмент космического тела", найденный "в одной из аномальных зон Калужской области". Он "периодически "плачет", оставляя оранжевый след", — сообщает продавец.

Россыпь обломков Челябинского метеорита продается за 200 тыс. рублей. А вот 40-граммовый осколок метеорита "Озёрки", падение которого видели жители Липецкой, Воронежской и Орловской областей 21 июня 2018 года, продается в Ельце за 160 тыс. рублей.

Однако метеориты — не только небесные камни в коллекцию. Умелые руки превращают их в произведения искусства. Так, из металлического фрагмента метеорита Сеймчан сделали шар массой 512 граммов, оцененный в 180 тыс. рублей. Можно обзавестись монетами со вставками из метеоритов с Островов Кука, Мали или из ниобия, а также кольцами. Коллекционера порадуют и статуэтки, сделанные из молдавита — горной породы, образованной в результате удара метеорита о земную поверхность. Есть и очень доступные варианты, например, один из осколков Челябинского метеорита за 500 рублей.

Напомним, 6 апреля 2019 года жители Самарской области могли наблюдать яркое свечение в виде двух вспышек и раздавшийся примерно через две минуты раскатистый грохот. Как выяснилось позже, эти явления могли стать последствием метеоритного дождя. Новость обошла все российские информ-агентства. Теперь, в случае, если кто-то обнаружит место падения звездных болидов, то вполне возможно, заработает на этом не одну сотню тысяч рублей.

Теги: Avito.ru метеориты интернет сувениры Самарская область
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