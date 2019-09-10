16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Цирроз печени — удел социальных аутсайдеров? На что способна реконструктивная пластическая хирургия для мужчин Боли в области сердца: каковы причины и что делать Каких болезней не было 100 лет назад? Стоп ангина: профилактика и лечение заболевания

Диагностика, лечение и профилактика Красота и здоровье

Цирроз печени — удел социальных аутсайдеров?

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 18
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Цирроз печени часто связывают с употреблением алкоголя. И это действительно одни из серьезных факторов риска, потому что человек, употребляющий больше допустимой нормы, эквивалентной 50 граммов этилового спирт в день, рискует здоровьем и состоянием своей печени. Но помимо этого существует еще множество других причин развития цирроза.

Фото: http://domashni-doctor.ru

Различные гепатиты ведут к перерождению ткани печени — на первом месте по частоте стоят вирусные гепатиты В и С. Этими инфекциями может заразиться любой человек, вне зависимости от социального статуса. Например, часто возникновение гепатита С связано с медицинскими и косметологическими манипуляциями при нарушении правил обеззараживания инструментария. "Инфицироваться можно и в кабинете стоматолога, и на сеансе татуажа или татуировки, при посещении маникюрного салона, - говорит доктор медицинских наук, профессор, директор медицинской компании "Гепатолог", врач-гепатолог, инфекционист Вячеслав Морозов. - Вот почему так важно обращаться в такие учреждения, где гарантированно соблюдаются все стандарты обработки медицинского оборудования".

По словам Вячеслава Морозова, риск заболевания циррозом также увеличивается у человека с сахарным диабетом, избыточной массой тела с метаболическими нарушениями, когда нарушение жирового обмена ведет к отложению липидов в печени с последующим ее воспалением. Если вы имеете избыток массы или такие признаки, как повышение артериального давления или повышенный уровень сахара в крови, то стоит обследовать и состояние печени.

Таким образом, в зоне риска может оказаться каждый, не только люди, ведающие асоциальный образ жизни.

Основные причины развития цирроза:

злоупотребление алкоголем
хронические вирусные гепатиты (В, С)
болезни желчных путей, приводящие к застойным явлениям в печени
нарушения жирового обмена
химические и лекарственные интоксикации

Теги: цирроз Морозов Вячеслав Самара заболеваемость
Комментировать

Фото на сайте

Выставка "Дентал-Экспо" собрала в Самаре ведущих специалистов в области стоматологии

Выставка "Дентал-Экспо" собрала в Самаре ведущих специалистов в области стоматологии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6