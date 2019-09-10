Цирроз печени — удел социальных аутсайдеров?

Цирроз печени часто связывают с употреблением алкоголя. И это действительно одни из серьезных факторов риска, потому что человек, употребляющий больше допустимой нормы, эквивалентной 50 граммов этилового спирт в день, рискует здоровьем и состоянием своей печени. Но помимо этого существует еще множество других причин развития цирроза.

Различные гепатиты ведут к перерождению ткани печени — на первом месте по частоте стоят вирусные гепатиты В и С. Этими инфекциями может заразиться любой человек, вне зависимости от социального статуса. Например, часто возникновение гепатита С связано с медицинскими и косметологическими манипуляциями при нарушении правил обеззараживания инструментария. "Инфицироваться можно и в кабинете стоматолога, и на сеансе татуажа или татуировки, при посещении маникюрного салона, - говорит доктор медицинских наук, профессор, директор медицинской компании "Гепатолог", врач-гепатолог, инфекционист Вячеслав Морозов. - Вот почему так важно обращаться в такие учреждения, где гарантированно соблюдаются все стандарты обработки медицинского оборудования".

По словам Вячеслава Морозова, риск заболевания циррозом также увеличивается у человека с сахарным диабетом, избыточной массой тела с метаболическими нарушениями, когда нарушение жирового обмена ведет к отложению липидов в печени с последующим ее воспалением. Если вы имеете избыток массы или такие признаки, как повышение артериального давления или повышенный уровень сахара в крови, то стоит обследовать и состояние печени.

Таким образом, в зоне риска может оказаться каждый, не только люди, ведающие асоциальный образ жизни.

Основные причины развития цирроза: