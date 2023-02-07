В Самаре опубликовали "Золотой" список здоровья

Это рейтинг, сформированный в 2022 году на основе II ежегодной Gold-премии в сфере здравоохранения и медицинских услуг. Лауреаты высказались о том, что играет ведущую роль в их профессиональных достижениях.

Врачи-лауреаты

Номинация "Клиническая анестезиология" "Хороший анестезиолог-реаниматолог должен быть не только профессионалом своего дела, но и обладать рядом человеческих качеств, которые позволяют доктору устанавливать доверительные отношения с пациентами" Антон Дмитриевич Гуреев, врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Клиник СамГМУ

Номинация "Оперативное гинекологическое лечение" "Одна из сильных сторон отделения оперативной гинекологии больницы им. Н. И. Пирогова — многопрофильность. Мы имеем возможность делать очень сложные и экстренные операции, привлекая узких специалистов, реаниматологов" Лилия Дмитриевна Соловова, врач акушер-гинеколог, заведующая отделением оперативной гинекологии № 14 Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова

Номинация "Оперативная ортопедия" "В ежедневной практике я использую современное оборудование, технологии и материалы ведущих производителей, что способствует раннему возвращению пациентов к активной жизни" Георгий Станиславович Комаров, врач ортопед, травматолог

Номинация "Пластическая хирургия" "Одной из моих самых любимых операций является маммопластика. Особенно я люблю эмоции моих пациенток, когда они видят результат, и то, как меняется их жизнь в лучшую сторону". Екатерина Александровна Вовк, врач пластический хирург

Номинация "Психологическая помощь" "Я одна из немногих психологов в Самаре, кто работает по методу ЭОТ — эмоционально образной терапии. Выясняя наиболее проблемные для человека чувства и ситуации, помогаю облекать их в образы. Далее негативное состояние трансформируется в позитивное". Вера Олеговна Собко, психолог, психолог-сексолог, ЭОТ-терапевт

Номинация "Психотерапия тревожно-фобических расстройств" "Психологическое спокойствие — цель, с которой ко мне обращаются пациенты. Я провожу медикаментозную терапию, в том числе у подростков и пожилых людей, чтобы восстановить их психологическое здоровье". Гульназ Ралифовна Огнева, психотерапевт, нарколог

Номинация "Ревматология" "Я посвятил ревматологии более 30 лет своей жизни, и продолжаю развиваться в ней ежедневно, чтобы оказывать помощь и детям, и взрослым". Евгений Юрьевич Просвиров, врач ревматолог медицинского центра "Самарский"

Номинация "Спортивная травматология" "Нет ничего важнее, чем услышать пациента и грамотно помочь разобраться в его проблеме. Многолетний опыт работы и желание постоянно совершенствоваться в профессии помогает мне в диагностике и лечении сложных случаев спортивной травмы и заболеваний опорно-двигательной системы". Вера Владимировна Бубнова, врач травматолог-ортопед, спортивный врач

Номинация "Урология" "Я не один год работаю в отделении экстренной урологии, где выполняю операции не только для улучшения качества жизни, но и для ее спасения — в случае, если речь идет об опасных состояниях, связанных с урологическими заболеваниями". Иван Валерьевич Тарасов, врач уролог

Номинация "Хирургическое лечение во флебологии и проктологии" "Прийти с деликатной проблемой к врачу — значит уже сделать полдела. Моя задача — показать пациенту, что он в безопасности и, что его лечением занимается настоящий профессионал". Эльчин Абдуллаевич Фараджов, врач колопроктолог, хирург, флеболог

Номинация "Эстетическая стоматология" "Пациенты приходят ко мне за "новой" улыбкой. Мой профиль — эстетическая стоматология и реставрация, часто обращаются для лечения кариеса, отбеливания зубов и профессиональной гигиены полости рта". Дарья Владимировна Ганжа, врач стоматолог-эстетист

Клиники-лауреаты

Номинация "Баланс красоты и здоровья" Лауреат Студия Time4me "Наш сервис складывается из бережного отношения к пациентам и высокого качества услуг. Комфортная атмосфера салона позволит расслабиться и восстановить внутреннюю гармонию". Татьяна Труханова, основатель студии Time4me

Номинация "Безоперационное лечение офтальмологических заболеваний" Лауреат "Самарская офтальмологическая клиника" "Мы используем комплексный подход к здоровью детей и взрослых. У нас работают врачи-офтальмологи со стажем более 25 лет, которых знают и выбирают пациенты. С другой стороны, клиника оснащена современным оборудованием для лечения и профилактики заболеваний глаз". Наталия Викторовна Моисеева, главный врач "Самарской офтальмологической клиники", врач офтальмолог

Номинация "Врачебная подология" Лауреат Центр врачебной подологии MARYMED "MARYMED — один из четырех центров в России и единственный в Поволжье центр врачебной подологии, где пациенты могут получить помощь по всем заболеваниям стоп". Мария Александровна Егорова, директор центра врачебной подологии MARYMED

Номинация "Гастроэнтерология" Лауреат Медицинская компания "Гепатолог" "Наша миссия — улучшение здоровья пациентов по нескольким направлениям, и гастроэнтерология — одно из них". Вячеслав Геннадьевич Морозов, директор медицинской компании "Гепатолог", врач-гепатолог, д. м. н., профессор

Номинация "Диагностика" Лауреат Сеть медицинских центров "МЛЦ" "МЛЦ" уже 13 лет оказывает медицинские услуги пациентам города и области. Сегодня "МЛЦ" — это многопрофильная клиника для всей семьи, где доступен широкий спектр диагностических, консультативных и лечебных услуг для взрослых и детей". Мария Викторовна Порядина, главный врач федеральной сети медицинских центров "МЛЦ", врач-терапевт

Номинация "Диагностика и лечение аллергии и иммунопатологии" Лауреат "ЛДЦ иммунологии и аллергологии" "Почти 30 лет наш центр занимается не только лечением патологий иммунной системы и аллергических реакций, но и глубоким научным изучением этих направлений". Татьяна Владимировна Суздальцева, главный врач ЛДЦ Иммунологии и аллергологии, аллерголог-иммунолог, д. м. н.

Номинация "Естественное оздоровление" Лауреат Клиника естественного оздоровления "Школа здоровья" "Мы предлагаем пациентам уникальный шестидневный курс очищения и оздоровления, когда за относительно небольшой отрезок времени можно освободиться от многолетних шлаков и токсинов". Лариса Григорьевна Бабаян, главный врач клиники естественного оздоровления "Школа здоровья", врач акушер-гинеколог

Номинация "Имплантология" Лауреат Клиника "Биодент" "Более 20 лет мы стремимся к тому, чтобы каждый пациент, хотя бы раз побывавший в нашей клинике, убедился в том, что мы современны, успешны, сердечны, профессиональны". Екатерина Петровна Мельникова, главный врач стоматологической клиники "Биодент", врач стоматолог

Номинация "Инновационная медицина" Лауреат "Международная Био Клиника" "Наш медицинский центр еще молодой, но в то же время с большим инновационным капиталом. Мы внедряем передовые мировые достижения и собственные научные разработки". Станислав Евгеньевич Волчков, главный врач "Международной Био Клиники"

Номинация "Интегративная косметология" Лауреат Клиника Indelica "В нашей клинике мы используем уникальные протоколы комплексной коррекции возрастных изменений и эстетических недостатков". Инна Владимировна Ружейникова, главный врач клиники Indelica, врач косметолог

Номинация "Кардиология" Лауреат "Самарский областной клинический кардиологический диспансер" "Самарский областной кардиологический диспансер им. В. П. Полякова — крупнейшее в области медицинское учреждение, которое занимается лечением и профилактикой заболеваний сосудов и сердца в большом масштабе и на высоком уровне". Владимир Владимирович Горячев, Главный врач "Самарского областного клинического кардиологического диспансера", д. м. н., профессор

Номинация "Комплексная семейная медицина" Лауреат КЛИНИКА СИТИЛАБ "Наши пациенты — это малыши в утробе матери, беременные женщины, дети, взрослые и пожилые люди. Именно поэтому мы — клиника у дома, то есть всегда рядом и готовы оказывать медицинскую помощь для всей семьи". Сергей Егорович Гусинин, Главный врач КЛИНИКИ СИТИЛАБ, кардиолог, липидолог, сомнолог, терапевт, к. м. н., доцент

Номинация "Комфортное и высококачественное стоматологическое лечение" Лауреат Стоматологическая клиника "ЭДЕНТАЛЬ" "Стоматологическая клиника "ЭДЕНТАЛЬ" определила для себя идеальную комбинацию аспектов "высшей категории": врачи, сервис, оборудование и материалы, стерильность". Ольга Владимировна Смирнова, директор и главный врач стоматологической клиники "ЭДЕНТАЛЬ", врач стоматолог-терапевт

Номинация "Коррекция газопроницаемыми контактными линзами на сложные формы глаз" Лауреат Центр коррекции зрения "Линза-Контакт" "Газопроницаемяе жесткие (дневные) контактные линзы, изготовленные нами по индивидуальным параметрам на сложные формы роговицы глаза — астигматизм и кератоконус — дают возможность пациентам избежать хирургического лечения или отодвинуть его". Нина Алексеевна Ищерякова, руководитель центром коррекции зрения "Линза-Контакт", врач офтальмолог

Номинация "Лабораторные исследования" Лауреат Лаборатория "ДНКОМ" "ДНКОМ — современная клинико-диагностическая лаборатория, выполняющая более 3 500 наименований исследований, по самым высоким международным стандартам". Анаит Ваноевна Бадалян, руководитель лаборатории "ДНКОМ"

Номинация "Лечение спортивных травм суставов" Лауреат Медицинский центр "Артра" "Мы специализируемся на обследовании и лечении пациентов со спортивными травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Наш медицинский центр — один из лидеров в артроскопической хирургии и ортобиологии суставов". Василий Борисович Третьяков, главный врач медицинского центра "Артра", врач ортопед-травматолог, к. м. н.

Номинация "Малоинвазивная хирургия" Лауреат Многопрофильная клиника "Реавиз" "Наши врачи проводят огромный объем плановых лапароскопических операций по разным направлениям хирургии. Можно сказать, что это одно из главных векторов развития нашей клиники". Игорь Валерьевич Ишутов, главный врач многопрофильной клиники "Реавиз", врач хирург, к. м. н.

Номинация "Наркологическое лечение" Лауреат Медицинский центр "Открытие" "Медицинский центр "Открытие" занимает лидирующие позиции в наркологическом лечении не только в Самаре: наши филиалы представлены еще в трех российских городах". Наталья Николаевна Солодкова, директор медицинского центра "Открытие"

Номинация "Отбеливание зубов" Лауреат Лечебно-профилактический центр стоматологии "Елена Плюс" "Наша клиника семейная во всех смыслах. Пациенты приходят к нам целыми поколениями. У нас представлена детская стоматология, стоматология для беременных, протезирование, имплантация и, конечно, все виды эстетической стоматологии". Данила Александрович Некорыснов, врач стоматолог-хирург, имплантолог, ортопед лечебно-профилактического центра стоматологии "Елена плюс"

Номинация "Оториноларингология" Лауреат Лечебно-диагностический центр STK "STK — это клиника европейского уровня. Мы стремимся добиться безупречности во всем: от встречи пациентов до результатов завершенного лечения. У нас представлено свыше 20 направлений, и отоларингология — одно из ведущих". Тимофей Николаевич Кукушкин, главный врач лечебно-диагностического центра STK, врач-терапевт

Номинация "Раннее ортодонтическое лечение" Лауреат Стоматологическая клиника "Юдент" "За 15 лет работы наша клиника завоевала доверие пациентов. В клинике особое внимание уделяется миофункциональной коррекции в раннем ортодонтическом лечении, а также ортокриодонтии". Юлия Викторовна Афанасьева, директор, главный врач стоматологической клиники "Юдент", врач стоматолог, ортодонт, гнатолог

Номинация "Санаторно-курортные услуги" Лауреат Курортный отель "Самарский" "Ежегодно наш санаторий посещает более 6000 гостей, немалая часть которых является жителями других регионов. К нам приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбургской и Ульяновской области, а также Казахстана и северных городов". Александра Анатольевна Нижегородцева, главный врач курортного отеля "Самарский"

Номинация "Сервис и комфорт пребывания в медицинском учреждении" Лауреат Клинический госпиталь "Мать и дитя" "Безопасность и абсолютный комфорт — наши главные приоритеты. Мы не останавливаемся на достигнутом, совершенствуем свои навыки и уровень предоставляемого сервиса, чтобы вновь и вновь подтверждать оказанное нам доверие пациентов". Андрей Дмитриевич Подтетенев, главный врач Клинического госпиталя "Мать и дитя"

Номинация "Современное омоложение кожи без инъекций" Лауреат Студия красоты Татьяны Храмовой "Студия красоты Татьяны Храмовой" выступает за бережное отношение к женской красоте. У нас инъекций и филлеров, увеличения губ и скул". Татьяна Храмова, косметолог-эстетист, руководитель Студии красоты Татьяна Храмовой

Номинация "Хирургическая офтальмология" Лауреат Центр коррекции зрения "Октопус" "Вот уже 29 лет мы заботимся о ясности зрения наших пациентов. За эти годы наши врачи провели более 35000 операций, было открыто 13 кабинетов оптики по Самаре, удобно расположенных во всех районах города". Ольга Николаевна Купцова, главный врач центра коррекции зрения "Октопус", врач офтальмолог, к. м. н.

Номинация "Хирургическая помощь" Лауреат Медицинская компания "Моя наука" "Приоритет компании "Моя наука" — в стремлении быть первыми в хирургии и сделать высокотехнологичную медицину доступнее для всех". Светлана Николаевна Зудаева, руководитель хирургического стационара медицинской компании "Моя наука"