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Диагностика, лечение и профилактика Красота и здоровье

О каких проблемах могут рассказать детские слезы?

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Здоровье глаз требует заботы и внимания с рождения. И если вы заметили, что у малыша слезки подолгу стоят в глазах, стоит обратиться к специалистам — возможно это симптом заболевания, которое потребует лечения. О том, когда ребенка стоит показать доктору, мы расспросили врача-офтальмолога высшей категории Самарской Офтальмологической Клиники Елену Юрьевну Смирницкую.

Фото: предоставлено компанией "Роскошное зрение"

— Так что же может послужить поводом для беспокойства мамы о здоровье глаз ребенка?

— Если в глазах подолгу стоят слезы, надо отнестись к этому внимательнее. Это может быть одним из признаков дакриоцистита − непроходимости слезного канала у новорожденного. Патология редкая. Она заключается в отсутствии естественного оттока слез в полость носа и выражается в слезостоянии. Нередко заболевание сопровождается гнойными выделениями из глаз, которые появляются при надавливании на зону носослезного канальца. Может возникнуть длительное слезоточение.

Елена Юрьевна Смирницкая

— Как происходит диагностика?

— Диагностика начинается с осмотра маленького пациента. Затем при необходимости врач может назначить анализ на бакпосев, чтобы выявить тип возбудителя. В случае его выявления лечение назначается немедленно. При этом используются препараты широкого спектра действия.

— А чем опасно отсутствие лечения?

— Прежде всего осложнениями, которые достаточно опасны для здоровья глаз. Например, может возникнуть флегмона слезного мешка, когда его воспаление вызывает боль, отечность и покраснение в проекции слезного мешка. Ребенок теряет покой, у него повышается температура. Когда диагноз поставлен своевременно и лечение началось незамедлительно, возможно излечение при помощи капель и массажа.

По статистике так происходит примерно в 65% случаев. А если время упущено, может потребоваться зондирование слезно-носового канала. Так что лучше обращаться за помощью вовремя.

Записаться на консультацию к специалистам Самарской Офтальмологической Клиники можно по телефону: 8(846) 991-90-91

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