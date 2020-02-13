О каких проблемах могут рассказать детские слезы?

Здоровье глаз требует заботы и внимания с рождения. И если вы заметили, что у малыша слезки подолгу стоят в глазах, стоит обратиться к специалистам — возможно это симптом заболевания, которое потребует лечения. О том, когда ребенка стоит показать доктору, мы расспросили врача-офтальмолога высшей категории Самарской Офтальмологической Клиники Елену Юрьевну Смирницкую.

— Так что же может послужить поводом для беспокойства мамы о здоровье глаз ребенка?

— Если в глазах подолгу стоят слезы, надо отнестись к этому внимательнее. Это может быть одним из признаков дакриоцистита − непроходимости слезного канала у новорожденного. Патология редкая. Она заключается в отсутствии естественного оттока слез в полость носа и выражается в слезостоянии. Нередко заболевание сопровождается гнойными выделениями из глаз, которые появляются при надавливании на зону носослезного канальца. Может возникнуть длительное слезоточение.

Елена Юрьевна Смирницкая

— Как происходит диагностика?

— Диагностика начинается с осмотра маленького пациента. Затем при необходимости врач может назначить анализ на бакпосев, чтобы выявить тип возбудителя. В случае его выявления лечение назначается немедленно. При этом используются препараты широкого спектра действия.

— А чем опасно отсутствие лечения?

— Прежде всего осложнениями, которые достаточно опасны для здоровья глаз. Например, может возникнуть флегмона слезного мешка, когда его воспаление вызывает боль, отечность и покраснение в проекции слезного мешка. Ребенок теряет покой, у него повышается температура. Когда диагноз поставлен своевременно и лечение началось незамедлительно, возможно излечение при помощи капель и массажа.

По статистике так происходит примерно в 65% случаев. А если время упущено, может потребоваться зондирование слезно-носового канала. Так что лучше обращаться за помощью вовремя.

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