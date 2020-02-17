Почему важно проходить офтальмологическое обследование

Глаза как, пожалуй, ни один из пяти органов чувств нуждается в постоянном внимании. Это в первую очередь связано с тем, что отклонения от нормы в функционировании глаз идут медленно и появляются значительно раньше очевидных симптомов.

Обнаружить заболевание на ранней стадии — значит повысить вероятность успешного и непродолжительного лечения. Именно поэтому даже при отсутствии жалоб взрослым и детям нужно раз в году проходить комплексное офтальмологическое обследование. А при сахарном диабете, гипертонической болезни и эндокринных нарушениях — два раза в году.

В Самарской офтальмологической клинике комплексный приём врача-офтальмолога включает компьютерную диагностику, при которой выявляется близорукость, дальнозоркость, астигматизм, определятся острота зрения, измеряются биометрические параметры глаза, при необходимости-биомикроскопию, состояние слезной пленки, оптическая сила роговицы, осматривается глазное дно.

Все необходимые исследования после осмотра назначает врач. По результатам диагностики он дает заключение и рекомендации, выписывает рецепт на очки.

Длительность приема — 1 час.

Самарская офтальмологическая клиника работает ежедневно с 8.00-20.00.

Предварительная запись по телефону: (846) 991-90-91.