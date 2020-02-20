Как диабет влияет на зрение, и что делать при таком диагнозе

О том, как диабет влияет на зрение, лучше всего знают люди пожилого возраста, страдающие диабетом и теряющие зрение с каждым днем. А вот о том, что делать диабетикам для сохранения зрения, знают врачи. Мы пригласили к разговору в качестве экспертов врача-офтальмолога высшей категории Самарской офтальмологической клиники Елену Смирницкую и эндокринолога Людмилу Тимофееву.

Людмила Юрьевна Тимофеева

— Людмила Юрьевна, расскажите, пожалуйста, что такое сахарный диабет и как он влияет на общее самочувствие человека.

— Сахарный диабет — это нарушение обмена веществ, которое характеризуется повышением уровня сахара в крови. Основная причина этого заболевания — недостаточная выработка в организме инсулина. Эта патология достаточно тяжелая, она приводит к развитию различных осложнений. В том числе диабет может влиять и на зрение.

— Как сахарный диабет влияет на зрение?

— Повышение уровня сахара в крови негативно влияет на состояние сосудов. Ткани глазных яблок не получают достаточного количество кислорода. Глаза при диабете постоянно страдают от нехватки питания. Это и вызывает снижение зрения.

Елена Юрьевна Смирницкая

— А теперь вопрос офтальмологу: Елена Юрьевна, какие основные заболевания глаз вызывает диабет?

— Во- первых, это диабетическая ретинопатия — это наиболее частое и опасное проявление диабета. Она выявляется у 70-80% больных. Еще 20-30% приходятся на другие заболевания глаз: диабетическая катаракта, диабетическая глаукома, синдром "сухого глаза". Кроме того, для пациентов с диагнозом сахарный диабет характерно наличие воспалительных заболеваний глаз (конъюнктивит, кератит, ячмени), длительно протекающих и трудно поддающихся лечению. Самое страшное, что по статистике, от 5 до 20% больных диабетом слепнут в первые 5 лет после выявления заболевания.

— Этого можно избежать? Или любой заболевший диабетом все равно будет иметь серьезные проблемы со зрением?

— В большинстве случаев тяжелые последствия диабета возникают у пациентов, которые пренебрежительно относятся к лечению, не занимаются профилактикой, редко посещают врача.

Диабетикам необходимо посещать окулиста не менее 2 раз в год. Если же диабетическая ретинопатия или другие офтальмопатологии уже выявлены, то проверять состояние глаз рекомендуется 3-4 раза в год.

Самарская Офтальмологическая Клиника

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