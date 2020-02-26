Чем опасны гаджеты?

А вам приходилось испытывать дискомфорт после долгой болтовни в чате по телефону? Ну да, это именно то ощущение, когда отведя глаза от экрана вы смотрите перед собой, но никак не можете "навести резкость". Мы решили выяснить, чем это вызвано и понять, чем же опасны гаджеты у врача-офтальмолога высшей категории Елены Смирницкой.

Елена Юрьевна Смирницкая

— Гаджеты заставляют наши глаза напрягаться. Чем это опасно?

— Используя гаджеты, человек постоянно напрягает глазные цилиарные мышцы. Эти мышцы изменяют степень натяжения связок, в результате чего хрусталик изменяет свою форму, осуществляя фокусировку (аккомодацию). Так вот, эта мышца не предназначена для слишком длительных нагрузок. От перенапряжения она не расслабляется, а впадает в стойкий спазм. Кроме того, отрицательное действие оказывают вредные лучи синего спектра, исходящие от экрана. Из-за редкого моргания возникает синдром сухого глаза. Всё это носит название — зрительный компьютерный синдром. Может ухудшаться зрение как вдаль, так и на близком расстоянии. Если имеется предрасположенность к близорукости, то длительная нагрузка при работе с гаджетами приводит к раннему возникновению близорукости, далее запускается целый ряд сложных механизмов — и близорукость начинает прогрессировать. Школьная близорукость сейчас начинает развиваться в 4 и даже в 3 года.

— Так давать гаджеты детям или не давать? Когда оптимально "знакомить" детей с гаджетами и какое время ребенок может провести с "электронным" другом?

— До 7 лет — лучше избегать время, проведенное в обнимку с гаджетами. Если знакомство с электронной техникой необходимо, нужно начинать не раньше, чем в 5 лет. И обязательно с компьютеров с большим монитором. Чем позже ребенок возьмет в руки планшет, тем для него же лучше.

— И как долго ребенок может сидеть перед компьютером?

— Тут лучше ориентироваться на гигиенические нормативы. Для детей 5-6 лет 2 раза в неделю по 10 минут, но не рекомендуется использовать ноутбуки, планшеты, электронные книги и др. Режим работы школьника за компьютером: 1-й класс — 10 минут в день, 2-4 классы — 15 минут, 5-7 классы — 20 минут, 8-9 классы — 25 минут, 10-11 классы — 30 минут, после перерыва можно продолжить занятие еще в течение 20 минут. Есть рекомендации и для взрослых. Время за компьютером — не более 2 часов в день, у телефона/планшета — не более 1 часа в день.

Самарская Офтальмологическая Клиника

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