Самарские офтальмологи лечат зрение без операции и очков

Днем — компьютер, вечером — телевизор и гаджеты. Не удивительно, что при таких нагрузках быстро устают глаза и портится зрение. Решение есть — линзы, которые лечат пока вы …спите! Метод применяется свыше 30 лет в Европе и Америке, а с 2002 года и в нашей стране. О том, как работают ночные линзы, рассказывает врач-офтальмолог клиники "Роскошное зрение" Наталья Моисеева.

— Наталья Викторовна, неужели и правда можно забыть об очках и контактных линзах и при этом видеть, как люди с хорошим зрением?

— Ночные линзы действительно позволяют видеть мир на 100%. Это гораздо удобнее, чем носить очки и обычные линзы каждый день, при этом не нужно переживать, что воздух в помещении слишком сухой, что в глаз попала соринка и т. д.

Ортокератологические линзы позволяют скорректировать близорукость до 8 диоптрий и замедляют процесс развития миопии у детей, корректируют дальнозоркость до 3,5 диоптрий и астигматизм — до 5 диоптрий. Однако не стоит думать, что ночные линзы дают результат раз и навсегда. Их нужно надевать регулярно — каждую ночь.

Наталья Викторовна Моисеева

— Расскажите, как это работает?

— В основе конструкции ортокератологической линзы лежит принцип обратной геометрии. Ее строение создает под линзой пространство, заполненное слезой. Именно там возникают гидродинамические силы, которые изменяют кривизну внешней поверхности роговицы. Вследствие чего наступает временный эффект улучшения зрения. Спустя 24 часа роговица возвращается в "нормальное состояние" — и эффект исчезает. Максимальная острота зрения достигается через неделю — две регулярного применения линз (в зависимости от степени близорукости) и остается стабильной.

— Насколько безопасны "ночные линзы"?

— Так как линзы используются ночью, то для глаз это более бережно — не происходит рефлекса моргания, на линзу не попадает пыль и грязь из окружающей среды. Несмотря на то что линза жесткая, пациент не ощущает дискомфорта. При этом глаз "дышит", так как линза на 100% кислородопроницаема. Выполняя все инструкции врача и соблюдая гигиену, риск навредить глазам минимальный.

— С какого возраста можно пользоваться ночными линзами?

— Ортокератологическими или ночными линзами могут пользоваться взрослые и дети с 6 лет, причем чем раньше вы начнете лечение, тем проще замедлить прогрессирование близорукости. Есть и противопоказания — это воспаление глаз, дистрофия, помутнение, рубцовые изменения роговицы, синдром сухого глаза, не рекомендуют ночные линзы после лазерной коррекции зрения и если у пациента остался один глаз, нельзя пользоваться ОК-линзами при онкологии, эндокринных заболеваниях и других.

— Как часто менять ночные линзы?

— Один раз в год, при наличии повреждений или неправильном уходе — обязательная замена. ⠀

— Можно ли купить ночные линзы в интернете?

— Купить можно где угодно. Самое главное — грамотно их подобрать, а это может сделать только опытный врач. Пациента обязательно направляют на полное предварительное обследование, в том числе кератотопографию — исследование роговицы глаза и слезной пленки. Важно помнить, что неправильно подобранная линза может навредить вашему зрению.

Самарская Офтальмологическая Клиника

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