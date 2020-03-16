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Диагностика, лечение и профилактика Красота и здоровье

Самарцы могут проверить зрение по выгодной цене

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Нарушения зрения снижают качество жизни и не дают полноценно работать и учиться. Вовремя выявить их позволяет диагностика. До 20 марта комплексное обследование у врача-офтальмолога в Самарской офтальмологической клинике можно пройти со скидкой 30%.

Фото: предоставлено Самарской офтальмологической клиникой

На приеме доктор с помощью специальных приборов определит, какой у вас плюс или минус, сколько строчек вы видите с очками и без них, а также оценит состояние роговицы, хрусталика и глазного дна.

После проведения диагностики врач выдаст заключение и рекомендации, а при необходимости выпишет рецепт на очки. Длительность приема — 1 час. Работает клиника с 8 утра до 20.00. Подробности акции можно уточить на сайте: zrenie100.ru и по телефону 8 (846) 991-90-91.

Самарская Офтальмологическая Клиника

Адрес. Ул. Антонова-Овсеенко, 59б

Тел. 8-846-991-90-91

Сайт: zrenie100.ru

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