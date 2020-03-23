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Самарские офтальмологи рассказывают, как часто нужно проверять зрение ребенка

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Часто моргает, низко склоняется над поделкой и трет глаза кулачком: малыш вряд ли расскажет родителям, что с его глазами что-то не так просто потому, что не знает "а как должно быть". Поэтому обнаружить и вовремя начать лечение — задача взрослых. Что должно насторожить рассказывает детский врач-офтальмолог Самарской офтальмологической клиники Елена Смирницкая.

Фото: предоставлено Самарской офтальмологической клиникой

Детская близорукость: не упустить момент

— Елена Юрьевна, чем опасна близорукость у детей и как ее распознать?

— Если ребенок не реагирует, когда родители тихо входят в комнату, близко подносит предметы к лицу, чтобы рассмотреть или близко смотрит телевизор, не называет предмет, если он находится далеко или спотыкается при ходьбе — это повод показать ребенка специалисту. Миопия (близорукость) опасна тем, что может не только прогрессировать до высоких значений, но и привести к отслоению сетчатки и дистрофическим изменениям на глазном дне, которые приводят к полной потере зрения.

— В каком возрасте можно выявить проблемы с глазами?

— Близорукость выявляется уже с трех месяцев. Для диагностики мы используем специальный детский авторефрактометр. Такое исследование вы можете пройти в нашей клинике.

— Елена Юрьевна, из-за чего возникает близорукость?

— Миопия бывает наследственная, если проблемы со зрением есть у мамы или папы, и приобретенная — например, школьная. Болезнь может проявиться у недоношенных и детей с низким иммунитетом, а также для близоруких характерно наличие таких заболеваний, как: плоскостопие, сколиоз, гипермобильность суставов.

— Можно ли ее полностью вылечить и какие методы сегодня есть в арсенале врачей?

— У детей до 2 лет миопия слабой степени может быть преходящей, и в коррекции и лечении необходимости нет. При средних и высоких значениях выписываются очки и назначается лечение. Важно соблюдать режим дня и правильное питание для своего ребенка. Чаще гулять на свежем воздухе, играть в подвижные игры и обязательно исключить гаджеты, хотя бы до 5 лет. Проверять зрение мы рекомендуем не реже одного раза в год и обязательно выполнять рекомендации специалистов.

Адрес Самарской Офтальмологической Клиники:

Ул. Антонова-Овсеенко, 59б

Тел. 8-846-991-90-91

Сайт: zrenie100.ru

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