Самарская офтальмологическая клиника разработала для пациентов антикризисные предложения

Проверить зрение, пока школьники находятся на вынужденных каникулах, пройти лечебные курсы, а также посетить узких специалистов сейчас можно по выгодной цене. Прием ведется строго по записи, без очередей, перерыва на обед и выходных.

Самарскую офтальмологическую клинику ценят не только за комфорт, индивидуальный подход и сервис. Врачи регулярно повышают квалификацию, разрабатывают и внедряют инновационные методики коррекции зрения.

В 2019 году клиника расширила спектр своих услуг: появилась лаборатория и начали вести прием узкие специалисты — массажист, эндокринолог, невролог. Не выходя из клиники, можно подобрать медицинскую оправу и солнцезащитные очки.

Заботятся в медучреждении и о самых маленьких пациентах: есть комната матери и ребёнка и детская игровая в зоне ожидания. Созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Если вы откладывали визит к врачу сейчас самое время записаться на прием — в клинике действуют антикризисные предложения. Так, прием врача-офтальмолога всего за 990 рублей, пройти первичный прием детского невролога за 1200 рублей, первичный прием эндокринолога — 1050 рублей. Действует скидка 30% на лечебные курсы.

Сроки проведения акции можно уточнить на сайте zrenie100.ru и по тел: +7 (846) 991-90-91.