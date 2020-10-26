Личный опыт: как сдают тесты на Covid-19 в Самаре

Андрей П. (имя изменено) в начале сентября прилетел из США в Самару к родственникам. Ему пришлось несколько раз сдавать тест на Covid-19. Причины для сдачи были разные: от необходимости загрузить результат анализа на Госуслуги в течение трех дней с момента прилета из другой страны до контакта с заболевшими родственниками. Своим теперь уже большим опытом сдачи анализов в пяти разных медучреждениях Андрей поделился с "Волга Ньюс".

Успеть за три дня — сложная задача

Перед приездом в Россию Андрей сдавал тесты на коронавирус в Америке. "Там были сложности в том, что одна лаборатория берет кровь, а другая — ПЦР. Во второй можно было сдать и анализ крови, но ждать результата пришлось бы дольше, — рассказывает он. — В Америке система такая: ты записываешь на сдачу анализа онлайн, подъезжаешь к офису, отправляешь сообщением о том, что ты приехал, и ждешь своей очереди в машине. Тебе отправляют смс, когда тебя готовы принять. Ты заходишь в офисное здание один, ни с кем, кроме сборщика, не контактируешь и сдаешь анализ".

В России все происходило иначе. После прилета Андрею было необходимо пройти тест на коронавирус снова и загрузить его результаты на Госуслуги в течение трех дней (это правило действует и сейчас). Он решил сдать анализ на ПЦР в частной лаборатории "Ситилаб".

"Тут сама по себе сдача была немного странная. Ты заходишь по предварительно сделанной записи, тебя регистрирует тот же человек, который принимает анализ. И еще немного не ясно, зачем надевать бахилы, чтобы подойти к регистратуре? — рассказал Андрей. — Но больше всего меня насторожил такой момент: все люди, которые приходят сдать анализ, находятся в одном помещении, близко друг от друга. И главное неудобство этой клиники — личное получение результата".

Андрею пришлось приходить за справкой и тратить на это дополнительное время, рискуя не успеть загрузить результаты на Госуслуги в установленный срок.

"Мне реально пришлось бежать к ним в офис, фотографировать там справку и загружать на Госуслуги прямо оттуда, поэтому времени было очень мало. Я ведь сначала прилетел в Москву, а потом уже — в Самару. Справка была похожа на ксерокопию, я ее сфотографировал и загрузил на Госуслуги, — рассказал Андрей. — Может быть, в "Ситилаб" и есть личный кабинет, но мне об этом не сообщили. Сказали звонить им и узнавать, когда будут результаты, а потом приходить и забирать их".

Спустя некоторое время заболели родственники Андрея, тесть и теща. И он, опасаясь за свое здоровье и здоровье своих близких, решил снова сдать тесты на коронавирус.

"С тестем и тещей я виделся неделю до этого, был в маске и на расстоянии. Я тогда не знал, что у них Covid-19, но для безопасности в дом не заходил, мы общались на улице на расстоянии. Из-за того, что они заболели, я стал больше за собой следить, сдавать еще дополнительно тесты, — пояснил Андрей. — Первый раз я пошел сдавать в "Науку". Они согласились меня принять в субботу без записи. Но для этого мне пришлось обзвонить примерно пять их офисов, так как общей записи во все сразу филиалы нет".

Как и откуда берут?

Забор биоматериала в лаборатории "Наука", по словам "Андрея", был очень похож на ту же процедуру в "Ситилаб". "Была очередь, в которой люди стояли близко друг к другу. А курьер, который забирал результаты анализов, по всему офису ходил без маски и без бахил. Я даже задал им вопрос по этому поводу. "Это не наш сотрудник, это курьер", — ответили мне", — рассказал Андрей.

При этом в каждой лаборатории Андрея просили надеть маску. Масок не предоставляли. "Мой анализ, сделанный в "Науке", был отрицательный, — рассказал Андрей. — Прошло несколько дней и мне сказали, что, возможно, я слишком рано пошел сдавать. И надо сдать еще раз. У меня приятель как раз шел в Клиники СамГМУ сдавать ПЦР, и я пошел вместе с ним, за компанию. Все, кто хотели сдать тест на коронавирус, тут тоже стояли в коридоре в одной очереди. На входе проверяли температуру и просили надевать маску. По цене этот вариант был самый экономичный".

Андрей рассказал, что в Клиниках медуниверситета забор производят также, как в Америке: глубоко и из носа, и из горла. "Ситилаб" и "Наука" берут мазок только изо рта и не очень глубоко.

"У них нет возможности проверить, ел ты или нет, полоскал рот или нет. А если ты почистил зубы, то тест можно не сдавать — он ничего не покажет. В Америке берут мазки из носа — этот вариант надежнее", — убежден Андрей.

Через некоторое время после этого Андрей решил стать экспресс-тест в "Медгарде". "Там, на мой взгляд, процесс сдачи наиболее безопасный, — считает он. — Есть запись по телефону. Ты приходишь к назначенному времени, и в это время там нет других посетителей. Вход в помещение отдельный. Слева тебя оформляют, а прямо — берут анализ. Все закрытое, над столом тебе открывают окно и берут анализ. Из всех лабораторий, где я был, только в "Медгарде" у специалиста, который брал анализ, на лице помимо маски был защитный экран. Видно, что они заботятся о безопасности, используют двойной слой защитной одежды, меняют перчатки после каждой сдачи. Мазок по глубине такой же, как в Америке. Но изо рта мазок не берут, так как это экспресс-тест".

Сколько ждать результатов анализа ПЦР?

Естественно, быстрее всего результат анализа Андрей получил в "Медгарде" — уже через 20 минут, так как это был экспресс-тест. ПЦР готовился дольше.

"Быстрее всего анализ на ПЦР мне сделали в Клиниках СамГМУ, — рассказал Андрей. — Я с товарищем пришел и сдал анализ рано утром. Результат был готов на следующий день после обеда. В "Ситилаб" результата ждал два дня. В "Науке" примерно так же: в субботу сдал, а результат получил в понедельник или даже в воскресенье. В "Науке", кстати, мне прислали на почту справку в виде нормального электронного документа, где все прекрасно читается. Очень удобно".

Бесплатно сдавать тест Андрей не пробовал. "Сестра моей жены, которая заразилась коронавирусом от тещи (она и тесть уже здоровы), лечилась и сдавала все тесты бесплатно в Москве (она уехала из Самары, когда еще не знала, что заболела). Она ждала результатов по 4-5 дней", — говорит мужчина.

Перед вылетом в Америку Андрею снова пришлось сдавать тест, потому что ему необходима справка об анализе на английском языке. "Как мне сказали, такую справку дает только одна лаборатория — это "Гемотест". Но к сожалению, там очень большая очередь. Проблема еще и в том, что справка действительна в течение 72 часов, а мне только добираться 50 часов. Нет физической возможности сдать тест так, чтобы он был свежим", — рассказал Андрей.

Интересно, что ни в одной из лабораторий у Андрея не спросили, был ли он за границей, контактировал ли с заболевшими…

"Кто пойдет просто так давать этот тест? Таких просто паникеров очень мало, должны же быть какие-то причины. Лично я сдавал тест, будучи сначала прибывшим из-з аграницы, а потом — контактным. Но меня на эту тему никто не спрашивал. Температуру мерили везде, но вопросов не задавали", — рассказал Андрей.

"На антитела сдам в Америке"

"По моим ощущениям, в России хуже, чем в США ситуация с коронавирусом, по крайней мере, в Самаре, — считает Андрей. — Это не самый объективный показатель, но из моих знакомых в Америке за весь период с марта до сентября заболели только двое (один из них умер, к сожалению). Здесь человек 15-20 из моих знакомых заболели, но никто не умер. И это только за конец сентября и октябрь".

По прилете в Америку Андрей планирует сдать тест на антитела к коронавирусу, так как считает их более точными.

"Перед приездом сдавал, сдам и по приезде. В Америке для меня все тесты бесплатные в рамках моей страховки, мне выгоднее его сдать там. Тестам там я доверяю. Тесты на основе анализа крови более точные, конечно, чем ПЦР, где слишком много факторов, влияющих на результат".