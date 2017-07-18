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Образование и работа

Сколько стоит оформить медкарту ребенка

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Если ваш ребенок в сентябре готовится пойти в школу или в детский сад, то перед вами непременно встанет вопрос оформления медицинской карты. Конечно, сдать анализы и пройти всех врачей по полису ОМС можно в районной поликлинике. Но если вы хотите быстрой выдачи документов, на помощь придут платные специалисты.

Фото: Руслан Крыльев

Безусловно, услуга прохождения медицинской комиссии перед поступлением в образовательное учреждение гарантировано системой обязательного медицинского страхования. Однако, если прохождение всех процедур вы отложили на лето, то можете столкнуться с отпусками узких специалистов по месту жительства или очередями на проведение анализов и обследований.

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Счетная палата Самарской области и правоохранительные органы выявили злоупотребления при использовании бюджетных средств в частных детских садах. В связи с этим областные власти подготовили предложения по изменению системы контроля за финансированием, выделяемым из регионального бюджета.

Между тем сегодня быстрое оформление медицинской карты для зачисления в детский сад или школу предлагают почти все частные клиники, а также ряд государственных учреждений — по прейскуранту платных услуг. Прохождение медкомиссии займет от двух дней до недели. Практически везде требуется предварительная запись.

Медкомиссия включает в себя несколько анализов, осмотр педиатром, хирургом, офтальмологом, неврологом, лором, урологом или гинекологом. Можно проходить не всех сразу, а выборочно, в зависимости от наличия врачей в вашей районной поликлинике. Для 7-летних детей приказом Минздрава РФ предусмотрено проведение нескольких видов УЗИ. Необходимость данных обследований повышает стоимость оформления медицинской карты для школьников почти в два раза. Причем из-за специфики требуемых процедур цена УЗИ для мальчиков и девочек будет различаться.

Учтите, что большинство клиник не смогут обеспечить осмотр психиатра, стоматолога и логопеда в одном месте. К этим специалистам придется обратиться по месту жительства. Также районного педиатра будет необходимо посетить для того, чтобы внести в медкарту данные о прививках, сделанных ребенку.

Теги: медицина Самара школы детские сады родители дети прививки здоровье

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