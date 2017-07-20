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Загородная недвижимость Недвижимость

В Тольятти продается усадьба с прудами, фонтанами, маяком, частным пляжем и причалом для яхт за 200 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты ЦИАН решили сравнить стоимость самых дорогих усадеб в разных регионах страны, и на основе собранных данных был составлен рейтинг крупнейших агломераций России по максимальной стоимости частных домовладений.

Фото: https://samara.cian.ru/

Первое место в рейтинге занимает дворец на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье. Цена объекта - 100 млн евро (6,83 млрд рублей), площадь - 1700 кв. м + 2 гектара земли.

Второе место - усадьба на в Серебряном бору, в Северо-западном административном округе Москвы. ЗА 560 кв. м и 1,2 га земли продавец просит 2,96 млрд рублей.

Третье место досталось Санкт-Петербургу. В Выборгском районе Северной столицы за 1,04 млрд рублей
продается имение с 83 сотками земли и домом площадью 970 кв. м.

Интересно, что в пятерку рейтинга попал Тольятти. Самая дорогая усадьба здесь расположена прямо в центре города, в природоохранной зоне на берегу Волги. На площади в 2 гектара построен самый настоящий дворец площадью 883 кв. м с соответствующим оформлением интерьеров. А на приусадебном участке разместились пруды, фонтаны, маяк, частный пляж и причал для яхт. Купить данный лот можно за 200 млн рублей.

Теги: ЦИАН Тольятти Москва Санкт-Петербург коттедж загородная недвижимость цены

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Последние комментарии

Алёна Безлапова 02 марта 2016 23:24 Виталий Кадыров: "Я вижу огромную потребность и интерес жителей Самары и области в комфортном пригородном жилье"

В комфортном жилье.... Я бы не сказала что оно комфортное. С 2014г в поселке нет нормальной воды,а только ржавая техническая с повышенным железом. Этой водой невозможно стирать в машинке,приготавливать пищу,даже от уборки помещения кожа на руках шелушится. Обещаниями кормят а воз и ныне там. Мы должны сами привозить себе воду из города с колонки. Я отдала за дом небольшой 5млн плюс ремонт и должна жить в этих условиях.

Галина Трясова 06 мая 2015 13:14 Хотят ли самарцы жить в экологичном жилье?

Грамотно разобрана ситуация. Спасибо за информацию

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