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Загородная недвижимость Недвижимость

"Т Плюс" продает базу отдыха на полуострове Копылово за 26,5 млн рублей

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская ресурсоснабжающая организация ПАО "Т Плюс" выставила на торги базу отдыха "Золотой берег", расположенную в административных границах г. Тольятти, в Комсомольском районе на полуострове Копылово.

Согласно опубликованному извещению, объект находится между базами отдыха ЗАО "Вологоэлектромонтаж-1" и "Ивушка". На территории расположены восемь нежилых зданий. Начальная стоимость объекта — 26,5 млн рублей. Предполагаемый шаг аукциона — 265 тыс. рублей.

Для участия в аукционе претендент должен внести задаток в размере 5% от начальной цены объекта в срок не позднее 10 мая 2018 года.

Теги: Т Плюс Тольятти турбаза недвижимость аукцион

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В комфортном жилье.... Я бы не сказала что оно комфортное. С 2014г в поселке нет нормальной воды,а только ржавая техническая с повышенным железом. Этой водой невозможно стирать в машинке,приготавливать пищу,даже от уборки помещения кожа на руках шелушится. Обещаниями кормят а воз и ныне там. Мы должны сами привозить себе воду из города с колонки. Я отдала за дом небольшой 5млн плюс ремонт и должна жить в этих условиях.

Галина Трясова 06 мая 2015 13:14 Хотят ли самарцы жить в экологичном жилье?

Грамотно разобрана ситуация. Спасибо за информацию

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