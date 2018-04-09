"Т Плюс" продает базу отдыха на полуострове Копылово за 26,5 млн рублей

Самарская ресурсоснабжающая организация ПАО "Т Плюс" выставила на торги базу отдыха "Золотой берег", расположенную в административных границах г. Тольятти, в Комсомольском районе на полуострове Копылово.

Согласно опубликованному извещению, объект находится между базами отдыха ЗАО "Вологоэлектромонтаж-1" и "Ивушка". На территории расположены восемь нежилых зданий. Начальная стоимость объекта — 26,5 млн рублей. Предполагаемый шаг аукциона — 265 тыс. рублей. Для участия в аукционе претендент должен внести задаток в размере 5% от начальной цены объекта в срок не позднее 10 мая 2018 года.