От ненужной страховки можно будет отказаться в течение двух недель

Начиная с 2018 года у граждан будет 14 календарных дней на то, чтобы расторгнуть договор страхования при оформлении кредита. Сейчас на это дается пять дней. Кроме того, банкам предлагается запретить навязывать заемщикам коллективные страховки, договоры по которым расторгнуть практически невозможно.

Так называемый "период охлаждения", в течение которого можно отказаться от навязанной или ненужной страховки, будет увеличен. Соответствующее указание Банка России зарегистрировано Минюстом России и вступит в силу 1 января 2018 года. "С инициативой увеличения "периода охлаждения" выступили сами страховщики, уж слишком высокими оказались репутационные риски, — рассказала генеральный директор ГК "Грин Финанс" Наталья Абдулаева. — Ведь зачастую у клиента нет возможности отказаться от страховки при получении кредита".

Дело в том, что сегодня некоторые банки при выдаче даже небольшого кредита могут навязывать оформление страхования жизни, закрывая глаза на шестнадцатую статью закона "О защите прав потребителей". При этом многие потребители банковских услуг попросту боятся получить отказ в получении кредита без оформления страховки — даже при хорошей кредитной истории.

Как не прогадать, оформляя страховку при покупке гаджетов Не секрет, что при покупке смартфонов и прочей электроники самарцам часто предлагают тут же оформить страховку на товар. Полис обходится недорого и якобы защищает технику от негарантийных поломок и даже кражи. Но, оказывается, эта финансовая защита иногда может дать сбой.

"Мы всегда предлагаем страховой продукт своим клиентам опционально, только по желанию, — рассказала начальник управления бизнес-развития и проектов ОТП Банка Марина Пушкарева. — Стоимость страхового продукта рассчитывается исходя из оценки рисков страховщика и оценки проведенной банком работы. В частности страховые компании оценивают, какова частота наступления страхового случая, каков средний чек, какая должна быть выплата и др. В итоге комиссия страховой компании может составлять от 10 до 90%".

По словам Пушкаревой, чтобы отказаться от страховки, необходимо написать заявление об отказе в отделении банка или в страховой компании. Где именно оформить отказ — зависит от конкретного типа страхового продукта. Впрочем, как отмечает Наталья Абдулаева, сегодня все чаще банки понуждают клиентов подписывать договоры коллективного страхования, на которые в данный момент "период охлаждения" не распространяется. Поэтому, вставая на сторону клиента, Всероссийский союз страховщиков разработал и направил в Центробанк поправки о двухнедельном периоде охлаждения в коллективных договорах страхования. ВСС предлагает внести изменения в закон о потребительском кредите, чтобы обязать банки обеспечивать возможность отказаться от такой услуги так же в течение 14 дней.

Впрочем, эта инициатива еще обсуждается, а пока, до 1 января 2018 года все мы подчиняемся прежним правилам "периода охлаждения". Они подразумевают, что в течение пяти дней со дня оформления договора страхования потребитель может отказаться от большинства видов добровольной страховки. При этом Банк России призывает быть внимательными в случае, если вы решили отказаться от дополнительного страхования жизни, которое часто предлагают вместе с ипотечным кредитом, или от полиса каско в дополнение к кредиту на автомобиль. С помощью таких страховок банк снижает свои риски, а значит может предложить вам более выгодные условия. Поэтому в вашем договоре может быть закреплено, что в случае отказа от страховки даже по "периоду охлаждения" процентная ставка возрастет или кредитный договор даже могут расторгнуть в судебном порядке.

Наталья Абдулаева, генеральный директор ГК "Грин Финанс":

— Случайность это или нет, но Роспотребнадзор планирует вскоре получить право на проведение контрольных закупок в банках. Сотрудники будут специально брать кредиты на товары и проверять "чистоту" оформления договоров. Инициатива скоро будет рассмотрена на заседании Правительства РФ, а затем поступит на рассмотрение в Госдуму.