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Автострахование Автомобили

За полгода жители региона купили более 200 тысяч полисов ОСАГО

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители Волго-Вятского ГУ Банка России и правительства Самарской области обсудили страхование автогражданской ответственности.

Как отметили участники координационного совещания, посвященного вопросам правопорядка, градус напряженности на рынке ОСАГО в последнее время снизился. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за первые шесть месяцев 2018 года в регионе было приобретено почти 219 тыс. электронных полисов - сколько же, сколько за весь 2017 год. По этому показателю Самарская область в десятке лидеров среди регионов страны.

При этом не все существующие проблемы решены. По данным Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, за первые шесть месяцев текущего года от жителей региона поступило около тысячи жалоб на проблемы, связанные со страхованием автогражданской ответственности.

"Наша общая задача — превратить ОСАГО в страховой продукт со стабильно высоким уровнем клиентского сервиса как при заключении, так и при исполнении договора, здоровой конкуренцией страховщиков и сознательным отношением к нему граждан", — отметила начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова.

Теги: Павлова Лариса Самара Самарская область ОСАГО автострахование Центробанк РФ

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Карен, при нынешнем кризисе автострахования только вы сами сможете гарантировано себе помочь, обращаясь по очереди в самарские компании с подобным вопросом. Тут даже автоюрист не поможет—при желании вам откажут, и будут чисты перед законом.

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