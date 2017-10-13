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Обслуживание Автомобили

АвтоВАЗ отзывает 20 тысяч автомобилей Lada XRAY

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 19 668 транспортных средств марки Lada XRAY. Программа мероприятий представлена ПАО "АВТОВАЗ", являющимся официальным изготовителем Lada на российском рынке.

Фото: lada.ru

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля 2016 г. по сегодняшний день с VIN-кодами согласно приложению.

Причиной отзыва автомобилей Lada XRAY является возможное перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки.

Изготовитель ПАО "АВТОВАЗ" проинформируют владельцев автомобилей Lada, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. На транспортных средствах будет выполнена приклейка уплотнителя защитного на кромку аккумуляторной площадки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, ранее Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью газете "Известия" подчеркнул: проведение отзывных кампаний является нормальной практикой в мире. "Это свидетельствует об ответственности автопроизводителя, его заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами. И государство выступает здесь в роли партнера и гаранта безопасности, задача которого — не наказать производителя, а дать ему возможность как можно быстрее устранить допущенный брак", — отметил глава Минпромторга России.

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Последние комментарии

andreyka karpov ski 24 февраля 2016 11:50 Эксперты сравнили стоимость ТО Lada Vesta и ее ближайших конкурентов

Хорошая попытка надурить. =)) Расходники на весту впаривают как на логан/меган. За работы тоже накручивают т.к. чтобы на весте куда-нить подлезть нужно снять кучу всяких защит/накладок/девайсов и пр. Доходит до смешного, чтобы сменить масло снимай защиту +500р. (хотя болт видно, а хрен подлезешь). Единственное что меняется на весте легко, так это салонный фильтр и лампы в фарах.

Алексей Дмитренко 28 мая 2014 09:33 Подбираем портативную минимойку для своего авто

Полностью согласен. Это скорее летний дачно-коттеджный вариант.

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