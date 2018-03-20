К каким проблемам может привести детское ожирение

Если пухлощекий малыш у многих вызывает умиление, то избыточный вес в подростковом возрасте - серьезный повод насторожиться. Ведь лишние килограммы - это не только косметическая проблема, но и серьезный риск для здоровья ребенка, который может негативно сказаться в будущем.

Медики констатируют крайне неприятный факт: за последние 15 лет в России количество тучных детей и подростков увеличилось в два раза. 22% ребят в возрасте от 6 до 17 лет имеют избыточную массу тела, а у 6-7% и вовсе диагностировано ожирение. В Самарской области показатели близки к среднероссийским, при этом прослеживается интересная тенденция: в настоящее время мальчиков с такой проблемой почти в два раза больше, чем девочек. Самый критичный возраст — 10-11 лет.

Как будущей маме подготовиться к рождению ребенка Вопрос рождения здорового ребенка становится одним из главных для многих молодых семей. Кроме правильного питания, отсутствия стрессов и приема витаминов, о чем еще должны позаботиться будущие родители? На этот вопрос постарались ответить специалисты в ходе круглого стола.

"Это очень серьезная проблема, — отмечает главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава России Валентина Петеркова. — Ожирение приводит к гипертонии, сахарному диабету второго типа. Эти болезни раньше считались недугами пожилых, а сейчас мы их наблюдаем у детей и подростков. Во взрослом возрасте это грозит инфарктами, инсультами, проблемами с деторождением и даже раком прямой кишки".

Эти данные подтверждает региональная статистика. Как рассказала главный детский эндокринолог Самарской области Евгения Михайлова, 45% детей с ожирением имеют артериальную гипертензию, у 36% девочек выявлены нарушения менструального цикла, у 6% диагностирован сахарный диабет второго типа. "Очень мало родителей обращаются с проблемой ожирения у детей и еще меньше приходят на повторный прием, считая, что это просто недостаток внешности, — говорит Михайлова. — А между тем очень высокий риск, что все эти болезни перейдут во взрослое состояние".

Специалисты подчеркивают, что генетическая предрасположенность к ожирению встречается крайне редко. Основная проблема — избыточное питание, которое, как правило, культивируется в семье. И это подтверждается цифрами. Вероятность того, что у полных родителей будет ребенок с избыточным весом, составляет 80%. Если недугом страдает один родитель, то 40%. А вот дети худых родителей с такой проблемой могут столкнуться лишь в 14% случаев.

"Нельзя забывать, что стакан любого сладкого напитка — газировки, сока, киселя, компота — содержит в среднем 20 граммов сахара, — говорит Валентина Петеркова. — Фастфуд очень вкусен, но его нельзя есть постоянно. У нас лишь 30% детей каждый день едят овощи и 37% — фрукты".

Наверное, поэтому с 2009 года приказом главного санитарного врача РФ в школах были запрещены к продаже сладкие газированные напитки, блюда с маргарином и обжаренные во фритюре продукты, а также салаты, заправленные майонезом или сметаной.

Ну и, конечно же, к набору лишнего веса у детей ведет ограниченная физическая активность. По нормам ВОЗ любой человек два часа в день должен быть подвижен: ходить, бегать, играть в спортивные игры. А согласно исследованиям, сегодня 78% мальчиков и 74% девочек все свободное время проводят с гаджетами и телевизором.

Евгения Михайлова, главный детский эндокринолог Самарской области:

— Культуру питания должны прививать родители. Конечно, полностью лишать сладкого детей нельзя — глюкоза необходима для развития мозга, но количество углеводов и жиров должно быть ограничено. Кроме того, необходимо учить детей полноценному завтраку и приему пищи 3-4 раза в день. У тех, кто ест один-два раза в день, риск ожирения значительно возрастает.