Как будет работать госпрограмма субсидирования строительства деревянных домов

Начиная с 15 апреля граждане России могут воспользоваться льготным кредитом при постройке деревянного дома, покупке готового деревянного каркасного дома или приобретении квартиры в деревянном доме.

Документом, который законодательно закрепил льготы при покупке или строительстве деревянного дома, стало постановление Правительства РФ № 259 от 15 марта этого года. Условия предоставления кредита подразумевают, что размер его не должен превышать 3,5 млн рублей, при первоначальном платеже не менее 10% от суммы кредита. Итоговая ставка формируется за счет разницы, которая получится при вычитании 5% государственной субсидии из первоначально установленного размера процентов по кредиту. Особо жестко установлены сроки выдачи кредита. Окончание программы наступает 30 ноября 2018 года.

Дачную амнистию продлили до 2020 года Регистрацию домов, построенных на так называемых "дачных" участках, можно будет, как и раньше, проводить с минимальным пакетом документов. На федеральном уровне было решено продлить действие упрощенного порядка оформления недвижимости.

Также постановлением установлено, что срок передачи дома от застройщика покупателю не должен превышать 4 месяцев. Требования к застройщику тоже установлены достаточно строгие: годовая выручка компании-подрядчика не должна быть менее 200 млн рублей, при этом организация должна иметь партнерские договоры с кредитующими банками.

При всей привлекательности предложения ожидать, что теперь в Самарской области деревянное домостроение начнет активно развиваться, не приходится. "В регионе вряд ли найдутся собственные компании, отвечающие жестким требованиям, установленным правительством, — говорит аналитик недвижимости Вячеслав Рандаев. — Наши строительные организации, работающие с деревом, — традиционно небольшие, чаще всего это просто бригады, имеющие небольшой финансовый оборот. Для прихода же в регион компаний из других регионов, к примеру, московской строительной компании "Теремъ", наш рынок невелик".

С этим мнением согласны и самарские строители. "Одна из главных сложностей, с которыми связана реализация данного закона, — это жесткие требования, которые установлены к компании-производителю домов, — говорят специалисты компании "Живой дом". — Тех, кто занимается деревянным домостроением и имеет годовой оборот в 200 млн рублей, в регионе нет. Их немного и в Москве, в Кировской области — признанных центрах домостроения. Так что реальное развитие деревянного домостроения возможно, если какой-то крупный холдинг начнет развивать этот сегмент".

По мнению игроков рынка, в постановлении в перечне материалов, которые могут быть использованы при строительстве домов из дерева, не указаны оцилиндрованный и профилированный брус. А между тем это самые популярные материалы в деревянном домостроении. Зато указан клеевой брус. "Конечно, он менее пожароопасен, не склонен к усадке, но экологические характеристики, способность "дышать" у него заметно ниже", — отмечают в "Живом доме".

Вячеслав Рандаев, аналитик недвижимости:

— В ряде северных регионов России, имеющих традиции деревянного домостроения, можно ожидать активизации ИЖС, но не у нас. Самарская область — степной регион, здесь обычно строят из кирпича и бетона. А главное — деревянный дом намного дороже в строительстве и эксплуатации, чем, например, кирпичный. Это, по сути, живой организм, требующий немалых вложений в свое существование. Плюс не надо забывать про пожароопасность.