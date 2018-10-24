Чем порадует самарских туристов китайский остров Хайнань

Жителям области стало доступно еще одно экзотическое направление отдыха — авиакомпания "ИрАэро" начала прямые перелеты на китайский остров Хайнань. Если раньше летать на этот известный курорт приходилось через Москву, то теперь каких-то восемь часов в воздухе — и вы на месте. Безо всяких стыковок и пересадок.

Самарский дебют "Жемчужной реки"

Первый рейс в Хайнань из аэропорта "Курумоч" состоялся 15 октября, дальнемагистральный Boeing 777-200 вместимостью 371 человек был загружен почти до отказа. Теперь вылеты в этом направлении будут осуществляться еженедельно: в октябре по понедельникам в 11.05 местного времени, в ноябре — по средам в 13.20, в декабре вновь по понедельникам. "Перелеты запланированы в рамках чартерных программ, — предупреждает пресс-служба "Курумоча". — Это не регулярные рейсы, отдельно приобрести на них билеты нельзя, только турпакет целиком. Сделать это можно в туристических агентствах".

Сколько стоит посмотреть на окрестности Самары с высоты Каждому из нас, даже если любите спокойное времяпрепровождение, иногда хочется как-то разнообразить серые будни. Сделать что-то такое… экстремальное. Например, спрыгнуть с парашютом или попарить в воздухе. Не стоит ограничивать себя в таких желаниях, тем более что они вполне осуществимы.

Туроператором по данному направлению является московская компания "Жемчужная река", работающая на российском рынке с 1998 года. "Наши полетные программы на остров Хайнань успешно осуществляются из Москвы, Томска, Барнаула, Новокузнецка, Благовещенска, Кемерово, Читы, Уфы, Казани, в ноябре к ним присоединятся еще Хабаровск и Челябинск, а в декабре — Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск и Владивосток, — сообщили в пресс-службе "Жемчужной реки". — Если говорить о Самаре, то мы предлагаем туры с различной длительностью пребывания. В стоимость входит перелет Самара — Хайкоу — Самара, проживание в отеле выбранной категории, питание на базе завтраков, медицинская страховка. Стоимость тура — от 16 332 рублей с человека на семь ночей".

По привлекательным ценам

Неудивительно, что путевки по таким ценам разлетаются как горячие пирожки. Причем не только в межсезонье, но и на Новый год. Шестидневный тур на двоих с заездом 31 декабря предлагается немногим больше чем за 57 тысяч рублей. При этом размещение обещают в очень хорошем сетевом четырехзвездном отеле, завтраки включены в стоимость. Для сравнения, примерно за эту же сумму можно в ноябре слетать на Гоа, правда, жить предстоит в двухзвездном отеле. Проживание в пятизвездном обойдется примерно в 116 тысяч на двоих.

Чем удивит Израиль самарских туристов В рамках регионального роуд-шоу Самару посетила директор департамента Министерства туризма Израиля по России и СНГ Ксения Кобякова. Она рассказала, когда лучше всего стоит отдыхать в Израиле, как бесплатно добраться от Иерусалима до Тель-Авива, и почему останавливаться лучше в хостелах.

Помимо демократичных цен во вновь открывшемся направлении туристов привлекает упрощенная процедура получения визы. "Одиночные туристы могут самостоятельно получить визу либо в посольстве республики, либо непосредственно по прилету к месту назначения, — продолжает Елена Пестова. — Туристам же, обратившимся в агентство и включенным в списочный состав группы, виза на Хайнань не нужна".

Впрочем, именно эта дешевизна вызывает недоверие представителей туристической индустрии — все ведь помнят и про бесплатный сыр в мышеловках, и про пачками банкротившихся туроператоров. Впрочем, большинство специалистов выражают надежду, что низкие цены объясняются демпингом в начале полетных программ и дешевизной объектов размещения.

Зрелищ и экзотики

Итак, чем же привлекателен тропический остров Хайнань? Во-первых, уникальным микроклиматом, позволяющим загорать и плавать в Южно-Китайском море круглогодично — более 300 дней в году здесь стоит ясная солнечная погода. В качестве бонуса — хорошие пляжи и чистые лазурные воды. Во-вторых, сетью экскурсионных маршрутов, позволяющих как исследовать побережье, так и подняться в горы. Ну, а, в-третьих, Хайнань считается лучшей китайской здравницей. Помимо привычных лечебных процедур, основанных на свойствах минеральной воды, в местных термальных комплексах и санаториях применяют приемы традиционной китайской медицины, а также лекарства, изготовленные из природных ингредиентов.

В каких случаях можно оформить два загранпаспорта Иногда жителю России для выезда за границу может понадобиться второй паспорт. Это бывает необходимо при частых выездах за пределы страны или посещении различных конфликтующих друг с другом стран.

Туристам, жаждущим зрелищ и экзотики, на острове тоже будет на что посмотреть. Местное население устраивает для гостей театрализованные ритуальные шоу — такого вы не увидите больше нигде в Китае. Кроме того, здесь настоящий рай для гурманов — рамбутаны, личи и другие экзотические фрукты вам будут предлагать буквально на каждом шагу.

И спящие вулканы, и остров обезьян

Как уже было сказано, самарские туристы прибывают в столицу южнокитайской провинции, город Хайкоу — именно здесь находится аэропорт. Затем большинству предстоит пятичасовой трансфер на автобусе на другой конец острова, в город Санья, где расположено большинство комфортабельных отелей. Но и в столице есть на что посмотреть. В историческом центре сохранилось множество старинных зданий, а в 30 километрах от Хайкоу находится смотровая площадка, оборудованная на краю кратера спящего вулкана Ма Ань. Подняться к ней можно по ступеням из магмы, сверху открывается изумительный вид на застывшую лаву, реликтовые тропические растения и расположенные неподалеку действующие вулканы.

Курортный центр острова расположен в одноименной бухте Санья. "Отсюда удобно добираться до главных достопримечательностей провинции, — рассказывает директор туристической компании "Калина тревел" Анна Калинина. — Стоит посетить обезьяний остров Нанван — единственный природный заповедник островного типа для макак. Помимо обезьян здесь можно обнаружить еще много примечательного. Например, самую длинную трансокеанскую кабельную дорогу в Китае или рощицы кокосовых пальм, а еще разноцветные коралловые рифы и неплохие места для рыбалки на плотах".

Не менее интересны этнический парк малых народностей "Бетель-Нат", а также Храм Наншань — самое большое буддийское святилище, построенное с момента образования Китайской Народной Республики.

Елена Пестова, директор туристической компании "Реноме-тур":

— Учитывая, что на ближайшие даты на прямые рейсы до Хайнаня уже нет мест, бронирование идет довольно активно. Еще не все туристы знают об этом направлении, но те, кто уже владеет информацией, начинают присылать запросы.