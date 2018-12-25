Владельцев почти двух тысяч земельных участков в регионе ждет ревизия

На сайте Росреестра размещен список организаций, муниципальных образований и граждан, которых в 2019 году проверят на соблюдение земельного законодательства. В частности, инспекторы государственного земельного надзора посмотрят, оформлена ли земля должным образом, используется ли она по назначению и соответствует ли занимаемый участок зарегистрированной площади.

В список плановых проверок Управления Росреестра по Самарской области в части соблюдения земельного законодательства вошли семь юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, семь органов местного самоуправления и 1848 граждан. "План проверок в отношении юридических лиц формируется на базе риск-ориентированного подхода, который позволяет сосредоточить внимание на потенциальных нарушителях земельного законодательства", - говорит начальник отдела земельного надзора Управления Росреестра по Самарской области Юлия Голицына.

В числе организаций, которые проверят в следующем году, значатся ООО "Большечерниговский комбикормовый завод", ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в Самарской области, ЗАО "Волгатрансстрой" и ОАО "Корпорация развития Самарской области". Кроме того, надзорный орган проверит деятельность органов местного самоуправления в Большеглушицком, Алексеевском, Богатовском, Красноармейском, Нефтегорском и Борском районах.

По информации Управления Росреестра, наиболее частые нарушения земельного законодательства в Самарской области связаны с самовольным занятием, нецелевым использованием или неиспользованием земельного участка. К слову, за девять месяцев 2018 года по этим нарушениям Управлением на основании протоколов об административных правонарушениях было наложено штрафов на сумму около 16,9 млн рублей. Из них 9 млн рублей будут взыскиваться с нарушителей судебными приставами.