Паразиты внутри нас: мнения экспертов

Организм человека – идеальная среда для вредителей, способных поражать практически любой орган, провоцировать болезни и ослаблять иммунитет. От них не застрахован никто – особенно, когда они распространены так, как гельминты и токсоплазмы. Журнал ”Здоровье. Медицина. Красота” решил узнать, как можно им противостоять, и обратился с этим вопросам к профессионалам.

Нежданные соседи

Все мы знаем, что паразит – это организм, живущий за счет своего хозяина. ”Действительно, паразиты потребляют витамины и микроэлементы хозяина, а также повреждают его ткани, – поясняет рефлексотерапевт Ольга Чеботкова, - в результате функции и иммунитет человека снижаются, он часто и быстро утомляется, часто болеет, а его выносливость падает. Кроме того, паразиты становятся причиной многих заболеваний. Большинство из этих организмов довольно живучи – избавиться от них бывает непросто. Они активно размножаются, и чувствуют себя в теле человека ”как дома”.

Больше того, они влияют не только на наше здоровье, но и на поведение. ”Человек может быть либо окончательным хозяином паразита, либо промежуточным, - объясняет профессор Алексей Суздальцев. - Но в любом случае, паразиты обуславливают его поведение, требуя различных проявлений жизнедеятельности – ведь за счет этого они и существуют”.

Определить наличие ”вредителей” в организме не всегда легко, поскольку многие симптомы паразитизма легко спутать с признаками других заболеваний. Например, усталость и разбитость можно отнести к синдрому хронической усталости, а тошноту и рвоту легко принять за пищевое отравление или заболевание желудочно-кишечного тракта. ”Зачастую обращение пациента к врачу не бывает своевременным, да и врач, видя симптомы, часто не может определить, что виной всему наличие паразитов в организме. Поэтому, кроме клинических проявлений, важно правильно собрать целевой анамнез: узнать, когда начались признаки, контактирует ли заболевший с животными или не проживает ли в сельской местности, где повышен риск заражения паразитами” – комментирует врач-гастроэнтеролог и терапевт, Ольга Пеганова.

Ольга Чеботкова называет следующие признаки присутствия паразитов в теле:

Кто такие гельминтозы?

Пожалуй, самыми распространенными паразитами, в человеческом организме являются гельминтозы. ”Известны около 280 видов гельминтов. Из них на территории нашей страны наблюдались 60 видов, причем 30 были широко распространены. Но не стоит пугаться, это вовсе не значит, что гельмины есть у каждого. - отмечает Алексей Суздальцев. – Тем более, что у нас, в средней полосе России многие из них не выживают. С другой стороны, всегда есть риск подселить к себе экзотический вид паразита во время путешествий, особенно в странах Азии, Африки, Латинской Америки”.

Чаще всего ”вредители” попадают в наш организм через рот, и потому большая их часть, как правило, сосредоточена в кишечнике – но живут они и в печени или мышцах. Есть даже вид гельминтов, способных проникать под кожу – из-за этого, например, в Таиланде, не рекомендуют загорать прямо на песке.

Алексей Суздальцев предупреждает: ”В теплое время года переносчиками гельминов могут стать и комары – в Самаре было несколько случаев заражения. А вот от человека к человеку в России передается только два типа гельминтов – карликовый цепень и острицы: в основном у детей через грязные руки”.

В плохо обработанном термически мясе диких животных могут жить мелкие, почти нитевидные гельминты - трихинеллы, в хищной рыбе – дифиллоботриоз, поражающий желудочно- кишечный тракт. Казалось бы, самыми опасными для нас являются блюда из сырой рыбы - суши и роллы, однако эксперт говорит об обратном. ”Гельминты, живущие в морской рыбе, опасны для жителей приморских городов, но к нам продукт попадает чаще всего замороженным, а значит, заражение маловероятно” - разъясняет профессор Суздальцев. Плохо помытые фрукты, овощи и зелень также могут быть опасными – есть риск подхватить аскариды.

Токсоплазмоз - опасность для беременных

На втором месте по распространенности после гельминов стоят внутриклеточные паразиты, разрушающие клетки головного мозга, и живущие во внутренних органах, мышцах и лимфоузлах - токсоплазмы. Врач-гастроэнтеролог Евгения Куличкова отмечает, что обычно токсоплазмозом заражаются при контакте с домашними животными, как правило, с кошкой. Инфицирование случается и при уборке кошачьих туалетов - а от испражнений кошек в садах и парках заражаются и другие животные и птицы.

Чаще всего человек с крепкой иммунной системой легко справляется с попадающими к нему таксоплазмами – заболевание может даже протекать бессимптомно, а излечение проходит самостоятельно.

”Однако, токсоплазмоз - опасное заболевание для беременных, - предупреждает Евгения Куличкова - При заражении на ранних сроках беременности, у ребенка возможно появление врожденного токсоплазмоза, который проявит себя в психическом развитии плода. Вероятны поражения нервно и сердечнососудистой системы, а также желудочно-кишечного тракта”.

На втором месте по распространенности после гельминов стоят внутриклеточные паразиты, разрушающие клетки головного мозга, и живущие во внутренних органах, мышцах и лимфоузлах - токсоплазмы. Евгения Куличкова отмечает, что ”обычно токсоплазмозом заражаются при контакте с домашними животными, как правило, с кошкой. Инфицирование случается и при уборке кошачьих туалетов - а от испражнений кошек в садах и парках заражаются и другие животные и птицы”.

Чаще всего человек с крепкой иммунной системой легко справляется с попадающими к нему таксоплазмами – заболевание может даже протекать бессимптомно, а излечение проходит самостоятельно.

”Однако, токсоплазмоз - опасное заболевание для беременных, - предупреждает Евгения Куличкова - При заражении на ранних сроках беременности, у ребенка возможно появление врожденного токсоплазмоза, который проявит себя в психическом развитии плода. Вероятны поражения нервно и сердечнососудистой системы, а также желудочно-кишечного тракта”.

Профилактика в этом случае будет не сложной, но эффективной: соблюдение правил личной гигиены, мытье рук после общения с домашними питомцами, чистота овощей и фруктов и хорошая термическая обработка мяса.

Найти и обезвредить

Начнем с диагностики: сегодня существуют иммунологические исследования, которые определят в крови зараженного человека наличие антигенов и антител к паразитам различного рода. Достоверность таких анализов зависит от жизненного цикла паразитов и их количества в организме. Кроме того, энергоинформационная медицина предлагает биорезонансные исследования. Суть их сводится к тому, что каждое живое существо – включая различные виды паразитов - создают колебания определенной частоты. По этим волнам специалисты и находят вредителей, идентифицируя их подвиды.

Болезнь в наследство: что ожидать от генов? Когда мы говорим о семейных болезнях, есть два наиболее вероятных сценария поведения. В первом мы игнорируем проблему и не думаем о ней, искренно надеясь, что с детьми такое не случится – и так действительно бывает. Второй основан на принципе “предупрежден – значит, вооружен”. Поэтому мы побеседовали со специалистами кафедры медицинской биологии, генетики и экологии СамГМУ о том, как и в каком возрасте проявляются наследственные заболевания, и чем нужно руководствоваться, пытаясь не допустить их развития.

Спектр лекарственных средств также достаточно широк: это и химические аллопатические препараты, и фитопрепараты, и различные народные рецепты, к которым, как мы помним, следует отнестись с огромной осторожностью. Одни средства специалисты рекомендуют против конкретных паразитов, другие избавят от целой группы паразитарных заражений, а некоторые лекарства даже способствуют очищению органов и систем. Также существует альтернатива лекарствам - экзогенная биорезонансная терапия или метод лечения фиксированными частотами, который для пациентов абсолютно безвредный и воздействует исключительно на паразитов. ”Но в любом случае, лечение непрошенных гостей, несущих риск здоровью, должно проходить под наблюдением врача - только тогда оно будет эффективным”, - резюмирует Ольга Чеботкова.