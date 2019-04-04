Рот на замок: плохая гигиена рта, как причина инфаркта и диабета

Еще Гиппократ говорил, что все болезни попадают в наш организм через рот, а сегодня это заявление доказано множеством ученых. Оказывается, микроорганизмы в полости рта становятся виновниками развития различных – в том числе и серьезных – заболеваний. О самых известных и настораживающих исследованиях рассказали опытные стоматологи Самары.

Микромир

Микробы, которые населяют Землю, на несколько миллиардов лет старше людей. Некоторые ученые даже утверждают, что именно они хозяева на планете, а люди — всего лишь гости. Кстати, вы знали, что в каждом человеке находится от 4 до 20 килограммов микроорганизмов, вредных и полезных, которые вмешиваются в нашу иммунную и эндокринную систему?

По словам директора стоматологической клиники "ДИНАС" Игоря Сухова, нормальная микрофлора полости рта у здорового человека крайне разнообразна: она включает и бактерии, и актиномицеты, и грибы, и простейших, и вирусы. При плохой гигиене и несвоевременном лечении зубов этот баланс нарушается — начинают преобладать кариесогенные стрептококки и стафилококки. А ведь они не только вызывают кариес и его осложнения, например пульпит или периодонтит (воспаление связки зуба), но также выделяют токсины, разносящиеся по всему организму.

Именно токсины ослабляют наш иммунитет и поддерживают хронические заболевания внутренних органов. Заместитель директора по медицинской части "Современного Стоматологического Комплекса" Елена Ковтун добавляет: "Кроме снижения иммунитета, причиной увеличения количества бактерий во рту может стать применение антибиотиков, потому что подавление микроорганизмов приводит к росту грибов. Не зря врачи назначают антибактериальную терапию совместно с пробиотиками и пребиотиками, так как они оказывают благоприятное действие как на микрофлору кишечника, так и на полость рта". Таким образом, основная проблема заключается в сохранении баланса между патогенной, условно патогенной и полезной микрофлорой.

Елена Ковтун приводит следующие мировые исследования о взаимосвязи между заболеваниями органов и полости рта:

Зри в корень

Организм человека представляет единую систему, а значит, любая зарождающаяся или давно живущая в ротовой полости инфекция неминуемо приведет к тем или иным последствиям для здоровья.

Профессор, доктор медицинских наук Александр Шумский приводит шокирующую информацию: "На сегодняшний день во многих странах мира доказано влияние микробов на организм человека. Если обнаружен porphyromonas gingivalis (порфиромонас гингивалис), живущий в полости рта более двух лет, риск заболеть ревматоидным артритом и инфарктом миокарда возрастает в несколько раз. Многие микробы способны инициировать сахарный диабет и даже психические заболевания. У ряда пациентов с маниакально-депрессивным психозом обнаруживается высокий показатель вируса герпеса. Рак полости рта часто инициирует обильное количество микрофлоры, обитающее на зубах, в десневых карманах, на языке. У онкологических больных в полости рта очень низка гигиена, поэтому во рту у них представлено обильное количество микрофлоры — от 500 до 800 возбудителей".

О такой интимной проблеме, как простатит, также существуют любопытные научные данные. "Недавно в одном из стоматологических журналов, — говорит Елена Ковтун, — была опубликована информация о том, что пародонтологическое лечение способно облегчить течение простатита. Другими словами, здоровье десен напрямую влияет на мужскую потенцию, а значит, улучшает качество жизни. Такое же негативное воздействие инфекции во рту могут оказывать и на гинекологическую сферу, например, влиять на возможность забеременеть или вызывать проблемы во время беременности, вплоть до риска невынашивания".

Помимо этого, сейчас все чаще появляется информация о связи стоматологических и сердечнососудистых заболеваний. Кандидат медицинских наук и директор стоматологической практики "Сентябрь" Ирина Ганжа поясняет: "Если вовремя не лечить парадонтит и периодонтит, то микробная флора попадает в кровоток и участвует в образовании атеросклеротических бляшек. Из-за этого людям с оперированным сердцем важно регулярно обращаться к стоматологу". В последнее время исследования японских и американских врачей демонстрируют, что холестерин не считается одной из причин развития атеросклероза. Доказано, что микроорганизмы способны запускать воспаленный процесс в стенках сосудов. Токсины микроорганизмов способны мигрировать в кровеносную систему и даже в сосуды мелкого диаметра, например капилляры. Именно поэтому особенно во время беременности требуется санация очагов инфекции в полости рта.

"В челюстно-лицевой области, — поясняет профессор Шумский, — сосуды имеют недостаточное количество клапанов, которые способны останавливать распространение микробов, поэтому и возникло понятие "треугольник смерти". Игорь Сухов отмечает: "Безобидный" кариес без соответствующего лечения приводит к пульпиту, то есть распространению микроорганизмов вглубь зуба. В случае игнорирования данной проблемы инфекция проникнет глубже, вызывая сначала периодонтит, затем поражение надкостницы (периостит), кости (остеомиелит) или же мягких тканей лица (флегмона и абсцесс), а это уже опасные для жизни заболевания, требующие госпитализации. В зависимости от локализации возможно дальнейшее распространение инфекции на головной мозг, мозговые оболочки, глазницу, средостение. Особенно быстро и непредсказуемо эти процессы протекают у детей из-за незрелости иммунитета. При несвоевременном лечении это может привести даже к летальному исходу".

Чтобы этого не случилось, достаточно соблюдать два простых правила: хорошо соблюдать правила гигиены в домашних условиях и посещать стоматолога как минимум раз в полгода, чтобы вылечить кариес на начальном этапе.

Отражение в полости рта

Но полость рта может стать и важным индикатором внутренних проблем организма. "Многие заболевания на начальных стадиях, когда это еще незаметно терапевтам, опытный врач-стоматолог сможет увидеть в полости рта, — утверждает директор стоматологической клиники "Дантист" Анна Захарова. — Например, кариес во всех премолярах, которые располагаются за клыками перед большими коренными зубами, говорит о том, что страдает желудочно-кишечный тракт. Если увеличены лимфоузлы, но нет никаких воспалений и температура в норме, то стоматологи стараются направить человека к терапевту на анализы, потому что присутствует фактор онконастороженности. Светлый цвет десны может обозначать анемию".

Кишечник и мозг: как микрофлора кишечника влияет на ум и настроение Еще Гиппократ утверждал, что все болезни начинаются в кишечнике, в том числе и болезни головы. Но нам это кажется невероятным: где голова, а где кишечник! Однако современные исследования доказывают, что два этих органа тесно взаимосвязаны. Разобраться в этом вопросе нам помогла врач-гастроэнтеролог клиники “Дализ” Наталья Сильченок.

Из-за того, что рот — это начальный отдел желудочно-кишечного тракта, то в нем в той или иной степени проявляются все заболевания ЖКТ. Ирина Ганжа комментирует: "Такие воспалительные изменения желудка, как гастрит и дуоденит, проявляются, начиная от петехий — крошечных кровоизлияний — до атрофичности слизистой. При патологии печени часто язык обложен белым налетом и присутствует неприятный запах изо рта, если он, конечно, не обусловлен внутриротовыми причинами. Также белый налет может появляться и при колите, энтероколите, но в этом случае он будет сопровождаться еще и отечностью слизистой, шеек зубов и языка. Для эндокринных нарушений, в частности диабета, тоже очень характерно проявление в полости рта. Во-первых, любые ранки при сахарном диабете заживают хуже, чем у здорового человека. Кроме этого, хочется очень много пить, отсюда могут возникать отечности слизистой оболочки полости рта, появляться отпечатки зубов на языке и на щеках, наблюдаться более выраженная степень кариеса".

Легче предупредить, чем лечить

Как же защитить организм от попадания в него микроорганизмов? Краеугольный камень — это правильная гигиена полости рта. Поэтому так важно минимум два раза в день чистить зубы со щеткой и пастой, используя специальные ополаскиватели и межзубные средства — нити, ершики, флоссы. Ну, а если речь идет о детях, которые еще не могут обеспечить себе идеальную гигиену? Ответ прост: это — зона ответственносати родителей. Взрослым нужно не только защитить зубы и слизистую ребенка от вредоносных бактерий, но и привить им здоровые привычки.

Проблемой детской гигиены поделилась Анна Захарова: "Некоторые родители укладывают ребенка спать с бутылочкой молока или молочной смеси, а между тем основное количество микроорганизмов развивается именно ночью. Поэтому перед сном ему лучше давать воду. Чтобы приучить ребенка к чистке зубов, надо сделать это семейным ритуалом. Как-никак, едим мы в семейном кругу, так почему бы не чистить зубы вместе. Только пример родителей научит малыша основам гигиены полости рта, что станет эффективной защитой от роста нежелательной микрофлоры".

Однако правильно следить за гигиеной, как оказывается, не так-то просто. "Статистика показывает, что 80–95 процентов населения не владеют навыками гигиены полости рта, — говорит Александр Шумский. — Самое разумное решение — посетить стоматолога, который с учетом индивидуальных особенностей человека: толщины и типа эмали, формы зубов, вида прикуса, скорости слюнообразования, наличия зубного налета — подберет зубную щетку, пасту, обучит одному из четырнадцати методов чистки зубов".