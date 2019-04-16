Активный загородный сезон откроет выставка "Ваш коттедж"

18 апреля в "Экспо-Волге" начнет работу выставка "Ваш коттедж". Только на четыре дня на одной площадке соберутся топовые мировые бренды и производители для демонстрации новинок и лучших технических решений в сфере коттеджного строительства.

Выставка объединит более 70 компаний, среди них "Леруа Мерлен", "Tikkurila", "Weber". Вы найдете все необходимое для проектирования, строительства и обустройства загородного дома или дачи, а также для благоустройства придомовой территории.

Помимо большого выбора продукции, на стендах будет представлена полезная программа: горячие дискуссии, полезные лекции и увлекательные мастер-классы.

Ведущие эксперты сферы коттеджного и малоэтажного строительства 18 и 19 апреля обсудят проблемы и перспективы развития отрасли, законодательные вопросы и многое другое.

Для всех ценителей уюта 20 и 21 апреля пройдет серия полезных лекций и мастер-классов по фен-шуй, ландшафтному дизайну, трендам в оформлении интерьеров, декорированию, созданию ароматов для дома и кулинарии. Для тех, кто предпочитает не прибегать к помощи специалистов, будут полезны мастер-классы по укладке блоков и нанесению декоративных штукатурок.

В рамках выставки также организован благотворительный #БЛОГОЖОР, в рамках которого известные рестораны города будут соревноваться в своем мастерстве, а все собранные средства пойдут в фонд "Личное участие".

Специально для посетителей участники выставки приготовили эксклюзивные бонусы и скидки на свои товары и услуги. Отдельное внимание заслуживает акция "Выиграй проект дома" от компании ASSET, которая пройдет 19 апреля. Приз по акции - подарочный сертификат на готовый проект дома под ИЖС из коллекции ASSET с посчитанной сметой. Кроме того, будут разыграны сертификат на 200000 рублей на покупку таун-хауса в коттеджных поселках "ЯР-Парк" и "LIFE-Парк", а также проектирование эксклюзивной виллы в клубном поселке "ELKY".

Выставка будет полезна не только обладателям частных домов в черте города, но и всем жителям Самарской области, которые желают обновить дом или участок.

Все подробности на сайте www.vashkottadge.ru.