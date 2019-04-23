Выставку "Ваш коттедж" посетило более 2,5 тысяч человек

С 18 по 21 апреля в ВК "Экспо-Волга" состоялась выставка "Ваш коттедж". За четыре дня проект посетили почти 2,5 тысячи человек.

В этом году проект получил новое дыхание. Обновление произошло не только в оформлении выставки, но и в деловой программе, и в экспозиции. Изменения к лучшему отметили участники и посетители.

Одними из главных мероприятий на площадке стали круглый стол "Развитие коттеджного строительства", семинар "Диджитал технологии" — розыгрыш от компании ASSET. Спикеры круглых столов обсудили краеугольные камни коттеджного строительства, перспективы развития этого направления в отрасли.

Впервые на площадке два дня подряд проходил благотворительный блогожор. Рестораны и блогеры готовили блюда для посетителей. Все желающие, приобретая блюда, жертвовали средства в фонд "Личное участие" на проект "Благотворительная клоунада". Мероприятие вызвало широкий позитивный отклик общественности, блогосферы и среди рестораторов.

Посетители смогли по достоинству оценить актуальные предложения в области малоэтажного и коттеджного строительства, водоснабжения, ландшафтного дизайна, архитектуры, производства материалов.

Помимо эксклюзивных красочных стендов и выгодных предложений компании-участники подготовили презентации, мастер-классы и семинары для посетителей — почти 30 мероприятий. Гости смогли получить профессиональные консультации от экспертов, приобрести проект своего будущего коттеджа.

Положительную оценку форуму дал первый заместитель министра строительства Самарской области — главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников: "На этой выставке я вижу ряд новых названий, новых технологий. Я думаю, что это чрезвычайно хорошо для отрасли. Проект замечательный, развивающийся".