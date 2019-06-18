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Ситимобил начал работать в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервис такси Ситимобил запустился в Тольятти спустя месяц после выхода в Самару. Стоимость поездки начинается от 39 рублей, к заказу доступны такси тарифов эконом и комфорт-класса.

Фото: Архив «ВН»

Сервис заказа такси Ситимобил продолжает региональную экспансию и спустя месяц после выхода в Самару, 18 июня, запускается в Тольятти. По данным Ситимобил, стоимость поездки в городе начинаются от 39 рублей, к заказу доступны такси тарифов эконом и комфорт-класса.

"После теплого приема в Самаре мы рады наконец оказаться в "автомобильной столице" России, - говорит руководитель пресс-службы Ситимобил Георгий Лобушкин. - По нашим данным, 41% тольяттинцев выбирают такси для передвижения по городу несколько раз в неделю, а каждый второй пользователь — несколько раз в месяц".

В настоящее время сервис такси Ситимобил работает в Москве, 12 городах Подмосковья (Химках, Зеленограде, Долгопрудном, Мытищах, Реутове, Люберцах, Одинцово, Красногорске, Королеве, Балашихе, Солнечногорске, Щелково), Ярославле и Самаре.

Теги: Ситимобил такси транспорт Самара Тольятти
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