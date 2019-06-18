Ситимобил начал работать в Тольятти

Сервис такси Ситимобил запустился в Тольятти спустя месяц после выхода в Самару. Стоимость поездки начинается от 39 рублей, к заказу доступны такси тарифов эконом и комфорт-класса.

Сервис заказа такси Ситимобил продолжает региональную экспансию и спустя месяц после выхода в Самару, 18 июня, запускается в Тольятти. По данным Ситимобил, стоимость поездки в городе начинаются от 39 рублей, к заказу доступны такси тарифов эконом и комфорт-класса.

"После теплого приема в Самаре мы рады наконец оказаться в "автомобильной столице" России, - говорит руководитель пресс-службы Ситимобил Георгий Лобушкин. - По нашим данным, 41% тольяттинцев выбирают такси для передвижения по городу несколько раз в неделю, а каждый второй пользователь — несколько раз в месяц".